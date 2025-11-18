أسعار خيالية لتذاكر أول مباراة لبرشلونة بملعب كامب نو الجديد

كشف برشلونة -حامل لقب الدوري الإسباني- عن أسعار تذاكر أول مباراة سيخوضها الفريق على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه.

ويستقبل برشلونة يوم السبت المقبل ضيفه أتلتيك بلباو على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، وهي مباراة تمثل عودة "البلوغرانا" إلى ملعبه التاريخي بعد عامين ونصف من خوض مبارياته البيتية على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وحدد برشلونة أسعارا متفاوتة لتذاكر هذه المباراة حسب المكان على المدرجات، إذ كان سعر أرخص تذكرة هو 199 يورو وذلك للأماكن خلف المرمى أو في الزاوية.

🤯💸Los precios del estreno del Spotify Camp Nou ante el Athletic Club ❗️199€ la más barata, 589€ la más cara. 📉Los socios tienen un 20% de descuento sobre esta cifra. pic.twitter.com/Ced6NxQwGU — Diario SPORT (@sport) November 17, 2025

وترتفع الأسعار تدريجيا إلى أن تصل تذكرة الدرجة الأولى في المقصورة الجانبية إلى 589 يورو، أما سعر التذاكر المميزة "بريميوم" التي تتيح الدخول إلى المقصورة الرئيسية فبلغ 1000 يورو.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية هذه الأسعار بأنها "جنونية"، رغم أنها تتضمن تخفيضا بنسبة 20% لأعضاء النادي.

وفي الوقت نفسه تعمل إدارة برشلونة على تنظيم بطاقات الاشتراك الموسمية، حيث أن هناك 23 ألف عضو يتمتعون بأسعار مخفّضة بسبب امتلاكهم الاشتراك السنوي عندما كان الفريق يلعب في مونتجويك.

على الجهة المقابلة يشعر مشجعو أتلتيك بلباو بالغضب الشديد لحرمانهم من الحصول على حصتهم من التذاكر الخاصة بتلك المباراة.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لن يطرح أي تذاكر للبيع لجماهير الفريق الضيف، وبرّر قراره بعدم قدرته على الفصل بين جماهير الفريقين في الوقت الحالي.

وأوضح برشلونة حيثيات قراره بالقول "لا يمكن في الوقت الراهن توفير مدخل مخصص وآمن لجماهير الفرق الزائرة دون تنفيذ بعض التحسينات التي بدأ العمل عليها بالفعل، وستكون جاهزة خلال الأسابيع المقبلة".

إعلان

ويُعدّ الاستعجال في العودة إلى سبوتيفاي كامب نو أحد الأسباب التي يقدمها برشلونة لذلك، إذ لم يُهيأ الملعب بعد لفصل جماهير الفرق الزائرة.

وأبلغ برشلونة، أمس الاثنين، أتلتيك بلباو بالفعل بعدم إمكانية توفير مقاعد لمشجعيه، وبدوره نشر النادي الباسكي أسباب القرار بقوله "بموجب رخصة بي 1 لا يمكن ضمان الفصل، المراقبة، وشروط الحماية الدنيا التي تفرضها اللوائح لاستقبال جماهير الفريق الضيف".

يُذكر أن 468 مشجعا من أتلتيك بلباو كانوا قد سجّلوا أسماءهم الأسبوع الماضي في قرعة للحصول على حق شراء تذاكر، بانتظار أن يحدد برشلونة عدد التذاكر التي سيرسلها للبيع.