خرجت الأوضاع عن السيطرة وكادت تنزلق إلى مواجهات بعد نهاية مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية، والتي منحت التأهل للأخيرة بفوزها 4-3 على نيجيريا بركلات الترجيح إثر تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في نهائي الملحق الأفريقي.

وبعد تسجيل لاعب الكونغو شانسيل مبيمبا ركلة الترجيح الحاسمة وقعت مشادة عنيفة استمرت لدقائق بين مدرب منتخب نيجيريا إريك شيل والعديد من أعضاء الجهاز الفني للكونغو، بمن فيهم المدير الفني سيباستيان ديسابر، قبل أن يتدخل أفراد من الجهاز الفني النيجيري لإبعاده.

وبما أن المباراة كانت محتدمة ومثيرة واستمرت الإثارة حتى ركلات الترجيح فإن المشادة "ليست مشكلة" بحسب ديسابر، ولكن الصادم كان التصريح الذي قاله مدرب نيجيريا للصحفيين في المنطقة المختلطة.

وباللغتين الإنجليزية والفرنسية اتهم شيل لاعبي "الفهود" بممارسة السحر خلال ركلات الجزاء، وأضاف للإعلاميين "خلال جميع ركلات الجزاء كان لاعبو الكونغو يمارسون الفودو"، في إشارة إلى كلمة تعني "السحر الأسود" وفقا لبعض المعتقدات، لكن ممثل منتخب الكونغو الديمقراطية نفى مزاعم شيل.

وكانت نيجيريا افتتحت التسجيل بعد 3 دقائق فقط عبر تسديدة فرانك أونييكا التي ارتدت لتغالط الحارس، قبل أن ينجح ميشاك إيليا في إدراك التعادل لصالح الكونغو ويفرض وقتا إضافيا، وفي النهاية خطفت الكونغو بطاقة التأهل بعد الفوز في ركلات الترجيح.

وانضمت الكونغو الديمقراطية إلى كاليدونيا الجديدة التي خسرت نهائي تصفيات أوقيانوسيا أمام نيوزيلندا، وبوليفيا التي أنهت التصفيات بنظام الدوري في أميركا الجنوبية في المركز السابع مشاركتها في الملحق بالفعل.

وفي آسيا، تُحسم غدا هوية المنتخب المتأهل للملحق العالمي في إياب الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات في ملعب البصرة الدولي، بعد انتهاء مباراة الذهاب 1-1 في أبو ظبي الخميس الماضي.

وتقام مباريات الملحق العالمي في أميركا الشمالية والأقرب بالمكسيك في مارس/آذار المقبل، ولم تحدد المواعيد والملاعب بعد.

وباعتبارها القارة المستضيفة ستمثل كونكاكاف بمنتخبين في الملحق، هما أفضل صاحبي مركز ثان في الدور الثالث من التصفيات، وتشغل كوراساو وكوستاريكا حاليا هذين المركزين.

وبعد اكتمال المنتخبات الستة ستقسم إلى مصنفة وغير مصنفة، ثم توزع على مسارين منفصلين، ويتأهل المنتخبان الأعلى في تصنيف الفيفا ليأخذا مقعدا مباشرا في نهائي كل مسار.

أما المنتخبات الأقل تصنيفا فستخوض مباراتي نصف نهائي من مواجهة واحدة، يتأهل الفائزان منهما إلى النهائي، وسيحجز الفائزان بالنهائي بطاقتي المنتخبين الـ47 والـ48 في كأس العالم 2026.