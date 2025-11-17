نتائج كارثية لمنتخب السويد في تصفيات كأس العالم 2026

يمر منتخب السويد لكرة القدم بواحدة من أصعب فتراته تاريخيا، ونتائجه الصادمة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 خير دليل على ذلك.

وأوقعت قرعة التصفيات الأوروبية للمونديال المنتخب السويدي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سويسرا وسلوفينيا وكوسوفو.

ورغم عدم وجود أي فريق من عمالقة المنتخبات في القارة العجوز بهذه المجموعة، فإن منتخب السويد لم يحقق أي انتصار في مبارياته الخمس التي خاضها حتى الآن.

ولعب المنتخب السويدي -الذي يضم فيه صفوفه العديد من اللاعبين الذين ينشطون مع الفرق الكبرى في أوروبا أبرزهم ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول، وفيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال، وروني بردغجي لاعب برشلونة- 5 مباريات في التصفيات.

Two of the highest-profile attacker signings in the Premier League last summer are Swedish. Sweden are dead last in Group B with only one point after losing 4-1 to Switzerland 🫠 But they can still qualify through the Nations League 😅 pic.twitter.com/q824j5mzgf — B/R Football (@brfootball) November 15, 2025

ومني المنتخب السويدي بـ4 هزائم، وحقق التعادل مرة واحدة، وبينما سجل 3 أهداف، استقبلت شباكه 11 هدفا.

وتاليا نتائج منتخب السويد في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026:

سلوفينيا 2-2 السويد. كوسوفو 2-0 السويد. السويد 0-2 سويسرا. السويد 0-1 موسوفو. سويسرا 4-1 السويد.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب السويدي مشواره في التصفيات الثلاثاء المقبل، حين يستقبل سلوفينيا في الجولة السادسة والأخيرة، وهي مباراة ستكون بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.

وكان الاتحاد السويدي لكرة القدم قد أقال المدرب السابق يون دال توماسون بسبب سوء النتائج، إذ حصد نقطة وحيدة من أول أربع مباريات.

وأعلن الاتحاد ذاته يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التعاقد مع الإنجليزي غراهام بوتر لخلافة توماسون، في مهمة أُطلق عليها "إنقاذ حلم السويد المونديالي".

لكن المنتخب السويدي خسر مجددا في أول ظهور لبوتر في المباراة ضد سويسرا (1-4) التي جرت يوم السبت الماضي.

وتاريخيا حقق منتخب السويد أفضل إنجازاته في كأس العالم بعدما وصل إلى نهائي المسابقة في النسخة التي استضافتها البلاد عام 1958، وحينها خسر الفريق المباراة النهائية بنتيجة 2-5 أمام البرازيل.

أما أوروبيا فقد بلغ منتخب السويد نصف نهائي بطولة أوروبا (يورو 1992)، وهو الإنجاز الأفضل للفريق في هذه البطولة.