"مونتاج كيم" لمباريات البريميرليغ يُشعل المنصات فماذا قال روادها؟

ضجت المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية بالتفاعل مع القواعد الصارمة التي فرضها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في البلاد.

وتنص تلك القواعد على منع البث المباشر والاكتفاء بعرض مباريات "البريميرليغ" بعد إجراء مونتاج مكثف يشمل حذف اللقطات التي تراها السلطات "غير مناسبة" أو "غير ضرورية".

كما تفرض إزالة أي لوحات أو نصوص أجنبية، سواء كانت إعلانات أو بيانات على شاشات العرض، واستبدالها بصور ورسومات محلية، فضلا عن حظر ظهور أي لاعب من كوريا الجنوبية على الشاشة.

وتاريخيا، لا تطيق كوريا الشمالية ظهور أي شيء كوري جنوبي على قنواتها، إذ لم تعرض مباريات 2022 سوى بعد إقصاء كوريا الجنوبية، وتجاهلت بشكل كامل المباريات التي حقق فيها منتخبها أي نتائج إيجابية.

تباين وانقسام

وفي ضوء هذه القواعد، رصد برنامج "شبكات" في حلقة (2025/11/17) تفاعل المنصات الرقمية وسط تباين في آراء المغردين والناشطين.

ومن بين تلك التعليقات، أبدى إسلام ترحيبه بالقواعد الكورية الشمالية، معتبرا عرض مباريات "الساحرة المستديرة" نوعا من تخدير الشعوب، كما وصف الانفتاح على الغرب بـ"أكبر المساوئ"، وقال:

والله عنده حق كل دي ملهيات وتنويم للناس والشعوب حتى ولو كانت ترفيه. الانفتاح على العالم الغربي من أكبر المساوئ. بواسطة إسلام

وكذلك، وصف حساب يحمل اسم "إنتر" ما فعلته كوريا الشمالية بأنه "عين الصواب"، خاصة خطوة تسجيل المباريات وعرضها في توقيت يناسب محبي كرة القدم في البلاد، فكتب:

بصراحه ما قصر شال الاستديو التحليلي وخش لك على الشوط الثاني بسرعة، وشاف الوقت مو مناسب سجلها لك وبثها بوقت يناسب توقيتهم. بواسطة إنتر

لكن محمد رأى في القواعد الكورية الشمالية "طغيانا وقمعا دكتاتوريا"، مضيفا أن النظام حتى "المتنفس الوحيد" المتمثل بالرياضة لا يسمح به خوفا من وعي الناس.

قمة الطغيان والقمع الدكتاتورية حتى المتنفس الوحيد الذي أجمع عليه العالم في كوريا الشمالية ممنوع. خايف أن يستيقظ شعبه. بواسطة محمد

ومن زاوية مختلفة، طرح راشد تساؤلات حول قانونية ما تقوم به كوريا الشمالية، في إشارة منه إلى تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ تنتهك حقوق البث عبر الحصول على المباريات من مصادر غير معروفة ثم إعادة مونتاجها.