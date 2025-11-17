رياضة|كأس العالم 2026|أوروبا

موعد ونظام قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 سيشهد مواجهات قوية (رويترز)
Published On 17/11/2025
|
آخر تحديث: 17:08 (توقيت مكة)

حفظ

من المقرر أن يخوض 16 منتخبا من القارة الأوروبية ملحقا أخيرا في شهر مارس/آذار العام المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المركز الثاني في المجموعات الـ12 إلى الملحق الأوروبي، بالإضافة إلى أفضل 4 متصدرين لمجموعات دوري الأمم الأوروبية ممن فشلوا في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، سيتنافسون جميعا على 4 بطاقات متبقية للقارة العجوز.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتُجرى قرعة الملحق الأوروبي والعالمي على حد سواء، يوم الخميس المقبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية.

نظام قرعة الملحق الأوروبي

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الملحق في 4 أوعية، على أن تُوضع المنتخبات الـ12 التي أنهت التصفيات في المركز الثاني في الأوعية الثلاثة الأولى، حسب ترتيبها في تصنيف الفيفا، بينما ستُوضع المنتخبات المشاركة في الملحق وفق ترتيبها بدوري الأمم في الوعاء الرابع.

بعدها سيُسحَب منتخب واحد من كل وعاء، ليكوّن 4 مسارات منفصلة المسار أ (A)، والمسار ب (B)، والمسار ج (C)، والمسار د (D).

وفي كل مسار يواجه منتخب من الوعاء الأول منافسا من الوعاء الرابع في نصف نهائي يُلعب من مباراة واحدة، بينما يلتقي منتخبا الوعاءين الثاني والثالث في نصف النهائي الآخر.

وسيخوض منتخبا الوعاء الأول والوعاء الثاني مباريات نصف النهائي على أرضهما، على أن تحدد القرعة هوية مستضيف النهائي.

إعلان

وعلى سبيل الإيضاح، سيلتقي الفائزان في نصف نهائي المسار الأول في المباراة النهائية، على أن يتأهل المنتصر منهما إلى النهائيات بشكل مباشر، والأمر ذاته ينطبق على باقي المسارات.

موعد إقامة مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

ستُقام الجولتان من مباريات الملحق الأوروبي الحاسمة للمقاعد الأخيرة في كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي المقبل، في شهر مارس/آذار 2026.

منتخب إيطاليا أبرز المشاركين في الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 (الفرنسية)

ومن المقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي يوم 26 مارس/آذار 2026، على أن تُجرى المباريات النهائية بعد 5 أيام على أقصى تقدير وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويتعين على البلدان المرشحة لاستضافة مباريات نصف النهائي والنهائي تحديد وتأكيد ملاعبها في موعد أقصاه 19 ديسمبر/كانون الثاني 2025.

المنتخبات المشاركة في الملحق الأوروبي

حتى هذه اللحظة ضمنت 8 منتخبات أوروبية مشاركتها في الملحق، هي: أوكرانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وألبانيا وجمهورية التشيك، وهي التي ضمنت المركز الثاني في المجموعات الرابعة، والسادسة، والتاسعة، الـ11 والـ12 على التوالي.

GENEVA, SWITZERLAND - NOVEMBER 15: Player of Sweden pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Switzerland and Sweden at Stade de Geneve on November 15, 2025 in Geneva, Switzerland. (Photo by Daniela Porcelli - UEFA/UEFA via Getty Images)
منتخب السويد تأهل إلى الملحق الأوروبي بفضل نتائجه في دوري الأمم الأوروبية (غيتي)

يُضاف إليها رومانيا، والسويد وأيرلندا الشمالية التي تأهلت من خلال احتلال أفضل مراكز في دوري الأمم.

ومن المقرر أن يكتمل نصاب المنتخبات الـ16 بعد انتهاء التصفيات الأوروبية بشكل رسمي يوم غد الثلاثاء.

الملحق العالمي

جدير بالذكر وجود ملحق عالمي آخر بالتوازي مع الملحق الأوروبي، وفيه تنافس 6 منتخبات من قارات مختلفة من أجل الحصول على آخر مقعدين في المونديال.

والمنتخبات التي ستخوض هذا الملحق هي: بوليفيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وكاليدونيا الجديدة، ثلاثتهم ينتظرون فريقين من كونكاكاف وآخر من آسيا (الإمارات أو العراق).

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان