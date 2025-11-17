موعد ونظام قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

من المقرر أن يخوض 16 منتخبا من القارة الأوروبية ملحقا أخيرا في شهر مارس/آذار العام المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المركز الثاني في المجموعات الـ12 إلى الملحق الأوروبي، بالإضافة إلى أفضل 4 متصدرين لمجموعات دوري الأمم الأوروبية ممن فشلوا في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، سيتنافسون جميعا على 4 بطاقات متبقية للقارة العجوز.

وتُجرى قرعة الملحق الأوروبي والعالمي على حد سواء، يوم الخميس المقبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية.

✍️ Few details on the UEFA Play-offs… ✅ 16 nations will enter the Play-offs

📊 4 nations will be placed in each pot 💥 4 Paths with 2 Semifinals + 1 Final

🏟️ SF: Pot 1 host Pot 4, Pot 2 host Pot 3

📈 Winners of these SF into the Finals 🏡 Draw will determine Hosts of Finals… pic.twitter.com/iBsyciBhce — Football Rankings (@FootRankings) November 16, 2025

نظام قرعة الملحق الأوروبي

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الملحق في 4 أوعية، على أن تُوضع المنتخبات الـ12 التي أنهت التصفيات في المركز الثاني في الأوعية الثلاثة الأولى، حسب ترتيبها في تصنيف الفيفا، بينما ستُوضع المنتخبات المشاركة في الملحق وفق ترتيبها بدوري الأمم في الوعاء الرابع.

بعدها سيُسحَب منتخب واحد من كل وعاء، ليكوّن 4 مسارات منفصلة المسار أ (A)، والمسار ب (B)، والمسار ج (C)، والمسار د (D).

وفي كل مسار يواجه منتخب من الوعاء الأول منافسا من الوعاء الرابع في نصف نهائي يُلعب من مباراة واحدة، بينما يلتقي منتخبا الوعاءين الثاني والثالث في نصف النهائي الآخر.

وسيخوض منتخبا الوعاء الأول والوعاء الثاني مباريات نصف النهائي على أرضهما، على أن تحدد القرعة هوية مستضيف النهائي.

وعلى سبيل الإيضاح، سيلتقي الفائزان في نصف نهائي المسار الأول في المباراة النهائية، على أن يتأهل المنتصر منهما إلى النهائيات بشكل مباشر، والأمر ذاته ينطبق على باقي المسارات.

موعد إقامة مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

ستُقام الجولتان من مباريات الملحق الأوروبي الحاسمة للمقاعد الأخيرة في كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي المقبل، في شهر مارس/آذار 2026.

ومن المقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي يوم 26 مارس/آذار 2026، على أن تُجرى المباريات النهائية بعد 5 أيام على أقصى تقدير وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويتعين على البلدان المرشحة لاستضافة مباريات نصف النهائي والنهائي تحديد وتأكيد ملاعبها في موعد أقصاه 19 ديسمبر/كانون الثاني 2025.

المنتخبات المشاركة في الملحق الأوروبي

حتى هذه اللحظة ضمنت 8 منتخبات أوروبية مشاركتها في الملحق، هي: أوكرانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وألبانيا وجمهورية التشيك، وهي التي ضمنت المركز الثاني في المجموعات الرابعة، والسادسة، والتاسعة، الـ11 والـ12 على التوالي.

يُضاف إليها رومانيا، والسويد وأيرلندا الشمالية التي تأهلت من خلال احتلال أفضل مراكز في دوري الأمم.

ومن المقرر أن يكتمل نصاب المنتخبات الـ16 بعد انتهاء التصفيات الأوروبية بشكل رسمي يوم غد الثلاثاء.

الملحق العالمي

جدير بالذكر وجود ملحق عالمي آخر بالتوازي مع الملحق الأوروبي، وفيه تنافس 6 منتخبات من قارات مختلفة من أجل الحصول على آخر مقعدين في المونديال.

والمنتخبات التي ستخوض هذا الملحق هي: بوليفيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وكاليدونيا الجديدة، ثلاثتهم ينتظرون فريقين من كونكاكاف وآخر من آسيا (الإمارات أو العراق).