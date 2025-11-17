رياضة|كأس العالم 2026|أوروبا

موعد ونظام قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 سيشهد مواجهات قوية (رويترز)
Published On 17/11/2025
|
آخر تحديث: 16:21 (توقيت مكة)

حفظ

من المقرر أن يخوض 16 منتخبا من القارة الأوروبية ملحقا أخيرا في شهر مارس/أذار من العام المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المركز الثاني في المجموعات الـ12 إلى الملحق الأوروبي، بالإضافة إلى أفضل 4 متصدرين لمجموعات دوري الأمم الأوربية ممن فشلوا في احتلال أحد المركزين الأولين، سيتنافسون جميعا على 4 بطاقات المتبقية للقارة العجوز.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتُجرى قرعة الملحق الأوروبي والعالمي على حد سواء، يوم الخميس المقبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية.

نظام قرعة الملحق الأوروبي

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الملحق في 4 أوعية، على أن تُوضع المنتخبات الـ12 التي أنهت التصفيات في المركز الثاني في الأوعية الثلاثة الأولى بحسب ترتيبها في تصنيف الفيفا، فيما ستُوضع المنتخبات المشاركة في الملحق عن طريق ترتيبها في دوري الأمم في الوعاء الرابع.

بعدها سيُسحَب منتخب واحد من كل وعاء، ليكوّن أربعة مسارات منفصلة المسار أ (A)، المسار ب (B)، المسار ج (C)، والمسار د (D).

وفي كل مسار يواجه منتخبا من الوعاء الأول منافسا من الوعاء الرابع في نصف نهائي يُلعب من مباراة واحدة، بينما يلتقي منتخبا الوعاءين الثاني والثالث في نصف النهائي الآخر.

وسيخوض منتخبا الوعاء الأول والوعاء الثاني مباريات نصف النهائي على أرضهما، على أن تحدد القرعة هوية مستضيف النهائي.

إعلان

وعلى سبيل الإيضاح، سيلتقي الفائزان في نصف نهائي المسار الأول في المباراة النهائية، على أن يتأهل المنتصر منهما إلى النهائيات بشكل مباشر، والأمر ذاته ينطبق على باقي المسارات.

موعد إقامة مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

ستُقام الجولتان من مباريات الملحق الأوروبي الحاسمة للمقاعد الأخيرة في كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي القادم، في شهر مارس/أذار 2026.

منتخب إيطاليا أبرز المشاركين في الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 (الفرنسية)

ومن المقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي يوم 26 مارس/أذار 2026، على أن تُجرى المباريات النهائية بعد 5 أيام على أقصى تقدير وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويتعين على البلدان المرشحة لاستضافة مباريات نصف النهائي والنهائي، تحديد وتأكيد ملاعبها في موعد أقصاه 19 ديسمبر/كانون الثاني 2025.

المنتخبات المشاركة في الملحق الأوروبي

حتى هذه اللحظة ضمنت 8 منتخبات أوروبية مشاركتها في الملحق وهي أوكرانيا، أيرلندا، إيطاليا، ألبانيا وجمهورية التشيك وهي التي ضمنت المركز الثاني في المجموعات الرابعة، السادسة، التاسعة، الـ11 والـ12 على التوالي.

GENEVA, SWITZERLAND - NOVEMBER 15: Player of Sweden pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Switzerland and Sweden at Stade de Geneve on November 15, 2025 in Geneva, Switzerland. (Photo by Daniela Porcelli - UEFA/UEFA via Getty Images)
منتخب السويد تأهل إلى الملحق الأوروبي بفضل نتائجه في دوري الأمم الأوروبية (غيتي)

يُضاف إليها رومانيا، السويد وأيرلندا الشمالية التي تأهلت من خلال احتلال أفضل مراكز في دوري الأمم.

ومن المقرر أن يكتمل نصاب المنتخبات الـ16 بعد انتهاء التصفيات الأوروبية بشكل رسمي يوم غدٍ الثلاثاء.

الملحق العالمي

يقتضي الإشارة إلى وجود ملحق عالمي آخر بالتوازي مع الملحق الأوروبي، وفيه تنافس ستة منتخبات من قارات مختلفة من أجل الحصول على آخر مقعدين في المونديال.

وعُرف من المنتخبات التي ستخوض هذا الملحق: بوليفيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وكاليدونيا الجديدة، ثلاثتهم ينتظرون فريقين من كونكاكاف وآخر من آسيا (الإمارات أو العراق).

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان