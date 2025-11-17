موعد ونظام قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

من المقرر أن يخوض 16 منتخبا من القارة الأوروبية ملحقا أخيرا في شهر مارس/أذار من العام المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المركز الثاني في المجموعات الـ12 إلى الملحق الأوروبي، بالإضافة إلى أفضل 4 متصدرين لمجموعات دوري الأمم الأوربية ممن فشلوا في احتلال أحد المركزين الأولين، سيتنافسون جميعا على 4 بطاقات المتبقية للقارة العجوز.

وتُجرى قرعة الملحق الأوروبي والعالمي على حد سواء، يوم الخميس المقبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية.

✍️ Few details on the UEFA Play-offs… ✅ 16 nations will enter the Play-offs

📊 4 nations will be placed in each pot 💥 4 Paths with 2 Semifinals + 1 Final

🏟️ SF: Pot 1 host Pot 4, Pot 2 host Pot 3

📈 Winners of these SF into the Finals 🏡 Draw will determine Hosts of Finals… pic.twitter.com/iBsyciBhce — Football Rankings (@FootRankings) November 16, 2025

نظام قرعة الملحق الأوروبي

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الملحق في 4 أوعية، على أن تُوضع المنتخبات الـ12 التي أنهت التصفيات في المركز الثاني في الأوعية الثلاثة الأولى بحسب ترتيبها في تصنيف الفيفا، فيما ستُوضع المنتخبات المشاركة في الملحق عن طريق ترتيبها في دوري الأمم في الوعاء الرابع.

بعدها سيُسحَب منتخب واحد من كل وعاء، ليكوّن أربعة مسارات منفصلة المسار أ (A)، المسار ب (B)، المسار ج (C)، والمسار د (D).

وفي كل مسار يواجه منتخبا من الوعاء الأول منافسا من الوعاء الرابع في نصف نهائي يُلعب من مباراة واحدة، بينما يلتقي منتخبا الوعاءين الثاني والثالث في نصف النهائي الآخر.

وسيخوض منتخبا الوعاء الأول والوعاء الثاني مباريات نصف النهائي على أرضهما، على أن تحدد القرعة هوية مستضيف النهائي.

وعلى سبيل الإيضاح، سيلتقي الفائزان في نصف نهائي المسار الأول في المباراة النهائية، على أن يتأهل المنتصر منهما إلى النهائيات بشكل مباشر، والأمر ذاته ينطبق على باقي المسارات.

موعد إقامة مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026

ستُقام الجولتان من مباريات الملحق الأوروبي الحاسمة للمقاعد الأخيرة في كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي القادم، في شهر مارس/أذار 2026.

ومن المقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي يوم 26 مارس/أذار 2026، على أن تُجرى المباريات النهائية بعد 5 أيام على أقصى تقدير وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويتعين على البلدان المرشحة لاستضافة مباريات نصف النهائي والنهائي، تحديد وتأكيد ملاعبها في موعد أقصاه 19 ديسمبر/كانون الثاني 2025.

المنتخبات المشاركة في الملحق الأوروبي

حتى هذه اللحظة ضمنت 8 منتخبات أوروبية مشاركتها في الملحق وهي أوكرانيا، أيرلندا، إيطاليا، ألبانيا وجمهورية التشيك وهي التي ضمنت المركز الثاني في المجموعات الرابعة، السادسة، التاسعة، الـ11 والـ12 على التوالي.

يُضاف إليها رومانيا، السويد وأيرلندا الشمالية التي تأهلت من خلال احتلال أفضل مراكز في دوري الأمم.

ومن المقرر أن يكتمل نصاب المنتخبات الـ16 بعد انتهاء التصفيات الأوروبية بشكل رسمي يوم غدٍ الثلاثاء.

الملحق العالمي

يقتضي الإشارة إلى وجود ملحق عالمي آخر بالتوازي مع الملحق الأوروبي، وفيه تنافس ستة منتخبات من قارات مختلفة من أجل الحصول على آخر مقعدين في المونديال.

وعُرف من المنتخبات التي ستخوض هذا الملحق: بوليفيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وكاليدونيا الجديدة، ثلاثتهم ينتظرون فريقين من كونكاكاف وآخر من آسيا (الإمارات أو العراق).