موعد مباراة الأردن ضد مالي والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يخوض منتخب الأردن مباراته الودية الأخيرة أمام مالي في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025" في كرة القدم التي تنطلق مطلع الشهر المقبل بالدوحة، ونهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

ويبحث "النشامى" عن فوز معنوي يستعيد به الثقة قبل الدخول في كأس العرب التي أسفرت القرعة عن وقوعه في مجموعة ثالثة إلى جانب الإمارات ومصر والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

موعد مباراة الأردن ومالي الودية

تقام المباراة غدا الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة والسعودية والأردن، الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة الأردن ومالي

Jordan Sports HD

ويجري النشامى معسكرا تدريبيا في تونس، حيث خاض، الجمعة، مباراة ودية أخرى انتهت بخسارته أمام مضيفه التونسي 3-2.

ويمني الأردنيون بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي النفس في الخروج من كبوتهم الأخيرة، إذ لم يتذوقوا طعم الفوز إلا مرة واحدة خلال آخر 6 مباريات، في المواجهة الودية أمام جمهورية الدومينيكان 3-0 في سبتمبر/أيلول.

وخسر الأردن أمام العراق 0-1 في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتعادل مع روسيا 0-0، ثم تلقى 3 خسائر متتالية، أمام بوليفيا 0-1 وألبانيا 2-4 وتونس 2-3.

الغائبون عن مواجهة مالي

ويفتقد سلامي في مواجهة مالي نجميه علي علوان لاعب الكرمة العراقي ومحمود مرضي لاعب دبا الفجيرة الإماراتي بداعي الإصابة، بينما من المنتظر عودة نزار الرشدان لاعب الزوراء العراقي للتشكيلة الأساسية بعد غيابه عن مباراة تونس بسبب المرض.

ويواصل سلامي اعتماده على كوكبة من المحترفين في مقدمتهم موسى التعمري لاعب رين الفرنسي، ويزن النعيمات لاعب العربي القطري، ويزن العرب لاعب سول الكوري الجنوبي، وإبراهيم سعادة لاعب الكرمة العراقي، ومهند أبو طه لاعب القوة الجوية العراقي، ومن الدوري المحلي عامر أبو جاموس (الوحدات)، وسليم عبيد، وأدهم القرشي، وعودة الفاخوري، وسعد الروسان وحارس المرمى يزيد أبو ليلى (الحسين إربد).

تشكيلة الأردن المتوقعة ضد مالي

يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب، هادي الحوراني، سعد الروسان، عصام السميري، مهند أبو طه، نور الروابدة، نزار الرشدان، أحمد العرسان – يزن النعيمات، تامر بني عودة.

من جهتها، تدخل مالي اللقاء على خلفية فوزها على مدغشقر 4-1 الشهر الماضي في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيراتها لكأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني.

وكان الأردن أول منتخب عربي يحجز بطاقته إلى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مطلع حزيران/يونيو الماضي، بعد حلوله ثانيا في المجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية خلف كوريا الجنوبية.