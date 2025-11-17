محمد صلاح: مسيرتي كادت تفشل وهذا سر النجاح

كشف قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي عن صعوبات كادت تنهي مسيرة احترافه مبكرا، موضحا سر نجاحه في تفاديها.

ويتألق صلاح منذ سنوات مع ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، متوجا مسيرة احترافية بدأت في بازل السويسري، وشملت أيضا اللعب لتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وذلك بعد بداية محلية قصيرة في نادي "المقاولون العرب" المصري.

وفي تصريحات لقناة أون سبورت الرياضية المصرية، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، قال صلاح إنه واجه تحديات وصعوبات كثيرة حين بدأ رحلته الاحترافية بالدوري السويسري، تتمثل أساسا في اختلاف الثقافات والعادات.

وتحدث النجم المصري عن النقلة التي مر بها من طفل يمارس كرة القدم في شوارع قريته نجريج بمحافظة الغربية في دلتا مصر، إلى نجم محترف في أحد أندية أوروبا.

وقال صلاح إنه عانى كثيرا في بدايته الأوروبية مع بازل السويسري من صعوبات اللغة، فضلا عن اختلاف الثقافة لدرجة أن فكر في بعض الأوقات في العودة إلى مصر والانضمام إلى أحد قطبيها الزمالك والأهلي.

أسرار النجاح

وكشف المهاجم المصري عن الطريقة التي استعان بها للتغلب على هذا الشعور، وقال إنها تلخصت في عدة أمور:

التحلي بروح التحدي وتغيير نمط التفكير.

الإصرار على التعايش واستكمال التجربة.

التركيز الكامل على كرة القدم.

الحلم بالذهاب بعيدا في هذه المسيرة.

في الوقت نفسه قال صلاح إنه كان يحلم في صغره بأن يصبح لاعب كرة مشهورا مثل النجمين المصريين حسن شحاتة ومحمود الخطيب، معتبرا أنهما كانا بالنسبة له من أساطير كرة القدم.

أفضل لاعب

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) كشف أمس الأحد عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، وضمت صلاح إلى جانب المدافع المغربي أشرف حكيمي والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وساهم حكيمي في قيادة باريس سان جرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي، وكذلك الفوز بألقاب الدوري والكأس والكأس السوبر محليا، واحتلال المركز الثاني في مونديال الأندية خلف تشلسي الإنجليزي.

بدوره، قاد صلاح، المتوّج بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين، فريقه ليفربول إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، معادلا الرقم القياسي المسجّل باسم مانشستر يونايتد.

أما أوسيمين مهاجم غلطة سراي التركي، فقدّم من جانبه مستويات رائعة محليا ودوليا، لكن بعض إنجازاته لن تُحتسب بسبب انتهاء المهلة المخصصة للتقييم في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسيقام حفل جوائز الأفضل للرجال والسيدات يوم الأربعاء المقبل في العاصمة المغربية الرباط.