غرامة ضخمة على الألماني أديمي لحيازته أسلحة

وقع الألماني كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند في ورطة كبيرة بعد أن وجّهت إليه الشرطة المحلية تهمة حيازة أسلحة بطريقة غير قانونية.

واتهمت الشرطة الألمانية أديمي (23 عاما) وصديقته مغنية الراب السويسرية لوريدانا زيفي بحيازة أسلحة غير قانونية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه عُثر قبل أكثر من عام مع أديمي وصديقته على سلاحين تُعد حيازتهما واقتناؤهما وحملهما جرائم يعاقب عليها القانون في ألمانيا.

وبعد أشهر من التحقيق فرضت محكمة في ألمانيا حكما بتغريم أديمي وزيفي بغرامة قدرها 450 ألف يورو، ستُسدد على 60 دفعة، تبلغ كل منها 7500 يورو.

واعتبرت الصحيفة أديمي بأنه "شخص محظوظ"، على اعتبار أنه نجا من عقوبة السجن، كما لم تُسجّل الحادثة ضده "كسوابق جنائية".

وما زال أديمي يلتزم الصمت حتى الآن، في وقت ألمح فيه وكيل أعماله خورخي مينديز إلى أن السلاحين "جاءا على ما يبدو من صندوق غامض تم طلبه عبر منصة تيك توك".

من جهته، أكد نادي بروسيا دورتموند أنه على دراية بالأمر، وعلّق بالقول "نادينا يأخذ دائما الاتهامات الجنائية على محمل الجد، ويعتبرها فرصة لمناقشتها مع موظفيه مع اتباع السرية التامة".

وعلى الصعيد الرياضي، شارك أديمي مع فريقه بوروسيا دورتموند هذا الموسم في 14 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.