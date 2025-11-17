والد نيمار يستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه

استحوذت شركة "إن آر سبورتس" (NR Sports)، المملوكة لوالد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، على العلامة التجارية الخاصة بأسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه.

وأكد موقع "يو أو إل" (UOL) البرازيلي أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي على الصفقة الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وهو تاريخ يوافق الهدف رقم ألف في مسيرة الملك بيليه.

Neymar pai compra marca de Pelé. A NR Sports, empresa de Neymar da Silva Santos, o Neymar pai, adquiriu a marca de Pelé, e deve fazer o anúncio oficial na próxima quarta-feira, dia 19, aniversário do milésimo gol do Rei. O negócio saiu por 18 milhões de dólares, equivalentes na… pic.twitter.com/V2figJOzRO — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 17, 2025

وحسب الموقع ذاته، فإن قيمة الصفقة بلغت 95 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل 18 مليون دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرقم المذكور لم يتم تأكيده رسميا.

وسارت المفاوضات بين شركة والد نيمار وشركة "سبورت 10 الأميركية" المالكة السابقة للحقوق بسلاسة، خاصة أن العلامة التجارية لبيليه كانت مستغلة بشكل محدود منذ وفاته في 29 ديسمبر/كانون الثاني 2022، حيث كانت إستراتيجية الشركة السابقة تعتمد على حضوره شخصيا في الفعاليات.

أما الإستراتيجية الحالية بعلامة نيمار وبالتحديد منذ عودته إلى سانتوس، فقد ارتبطت أصلا ببيليه، إذ بدأ يُشار إليه في الإعلام بلقب "الأمير"، في إشارة إلى لقب "الملك" الذي يُطلق على الأسطورة الأكبر للنادي.

وقامت شركة "إن آر" بتجديد مقصورة كان بيليه يستخدمها في ملعب فيلا بيلمييرو والتي تستخدمها أسرته حاليا، وقد شمل التجديد تغيير جميع المقاعد، وبناء حمّام جديد، وتركيب واجهة زجاجية، وإضافة نظام تكييف، وقد تكفّلت شركة والد نيمار بكامل التكاليف.

إعلان

وتشمل العلامة التجارية استخدام صورة بيليه واسمه، وترخيص المنتجات والأرشيفات التاريخية، وغيرها من الملكيات.