رياضة|البرازيل

والد نيمار يستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه

epa03182917 Santos of Brazil player, Neymar (L), and former player, Edson Arantes do Nascimento "Pelé" (R), attend to the celebration of the 100th anniversary of Santos Club at Vila Belmiro stadium in Santos, Brazil, on 14 April 2012. EPA/Sebastião Moreira
نيمار (يسار) يدافع حاليا عن ألوان نادي سانتوس الذي شهد تألق بيليه في شبابه (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 17/11/2025
|
آخر تحديث: 17:51 (توقيت مكة)

حفظ

استحوذت شركة "إن آر سبورتس" (NR Sports)، المملوكة لوالد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، على العلامة التجارية الخاصة بأسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه.

وأكد موقع "يو أو إل" (UOL) البرازيلي أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي على الصفقة الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وهو تاريخ يوافق الهدف رقم ألف في مسيرة الملك بيليه.

وحسب الموقع ذاته، فإن قيمة الصفقة بلغت 95 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل 18 مليون دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرقم المذكور لم يتم تأكيده رسميا.

وسارت المفاوضات بين شركة والد نيمار وشركة "سبورت 10 الأميركية" المالكة السابقة للحقوق بسلاسة، خاصة أن العلامة التجارية لبيليه كانت مستغلة بشكل محدود منذ وفاته في 29 ديسمبر/كانون الثاني 2022، حيث كانت إستراتيجية الشركة السابقة تعتمد على حضوره شخصيا في الفعاليات.

أما الإستراتيجية الحالية بعلامة نيمار وبالتحديد منذ عودته إلى سانتوس، فقد ارتبطت أصلا ببيليه، إذ بدأ يُشار إليه في الإعلام بلقب "الأمير"، في إشارة إلى لقب "الملك" الذي يُطلق على الأسطورة الأكبر للنادي.

وقامت شركة "إن آر" بتجديد مقصورة كان بيليه يستخدمها في ملعب فيلا بيلمييرو والتي تستخدمها أسرته حاليا، وقد شمل التجديد تغيير جميع المقاعد، وبناء حمّام جديد، وتركيب واجهة زجاجية، وإضافة نظام تكييف، وقد تكفّلت شركة والد نيمار بكامل التكاليف.

إعلان

وتشمل العلامة التجارية استخدام صورة بيليه واسمه، وترخيص المنتجات والأرشيفات التاريخية، وغيرها من الملكيات.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان