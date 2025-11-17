شاهد.. روني يكرر أجمل هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي

أعاد الإنجليزي المعتزل واين روني إلى الأذهان واحدا من أجمل أهدافه التي سجلها خلال مسيرته الاحترافية وتحديدا مع مانشستر يونايتد.

وظهر روني (40 عاما) في أحد البرامج التلفزيونية وفيه نفّذ ضربة مقصية مذهلة سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وخلال البرنامج دخل روني إلى ملعب كرة قدم صغير، وتلقى تمريرة من مقدم البرنامج روميش رانغاناثان، فسيطر نجم مانشستر يونايتد الأسبق على الكرة ثم رفعها فوق رأسه قبل أن يسددها مقصية في الشباك الخالية، وسط حالة من الانبهار عمت الحضور.

Seen this from Rooney…? 😅 (IG/TripleSSports) pic.twitter.com/LZZnbMKeKg — Nathan Salt (@NathSalt1) November 14, 2025

وركض مقدم البرنامج نحو روني واحتضنه احتفالا بالهدف، تماما كما فعل جيمي ريدناب وأليكس بروكر اللذان توجها نحو روني بسعادة كبيرة على حد وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وذكّر روني عشاق الدوري الإنجليزي بهدفه المذهل الذي سجلّه في مرمى مانشستر سيتي يوم 12 فبراير/شباط من عام 2011، وهي مباراة انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بنتيجة 2-1.

يومها استقبل روني عرضية من البرتغالي ناني، وحوّلها مقصية مذهلة إلى الشباك عند الدقيقة 78.

📅 12 February 2011 Wayne Rooney. Manchester derby. Say no more. ✨ pic.twitter.com/ugFfoKbvDH — Premier League (@premierleague) February 12, 2024

وفي مايو/أيار من العام التالي (2012) تم التصويت لهدف روني باعتباره الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أكدت "الصن".

وقال روني وقتها "نشأت وأنا أشاهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن يتم اختياري صاحب أفضل هدف في تاريخ البريميرليغ هو شعور رائع".

وأضاف "هناك العديد من الأهداف الرائعة في القائمة المختصرة، أهداف شاهدتها في غرفة المعيشة عندما كنت طفلا: هدف آلان شيرر، وباولو دي كانيو، وتوني ييبوواه، وديفيد بيكهام، وأن أتنافس معهم وأفوز هو شرف كبير بالنسبة لي، وأمر أفخر به كثيرا، أود أن أوجه الشكر لجميع الجماهير التي صوّتت لي".

وبعد إقالته من تدريب بليموث أرغايل في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، يركّز روني حاليا على عمله الجديد في مجال التحليل التلفزيوني من خلال ظهوره كمحلل أساسي في البرنامج الشهير "يوم المباراة" (Match of the Day)، كما أطلق برنامجه الخاص "واين روني شو" (The Wayne Rooney Show).