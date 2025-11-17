حكيمي ينافس صلاح وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2025

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أمس الأحد، عن المرشحين الثلاثة النهائيين لجائزة أفضل لاعب أفريقي، المعروفة أيضا باسم الكرة الذهبية الأفريقية.

وكان أشرف حكيمي، الذي قدم موسما استثنائيا مع باريس سان جيرمان، من بين المرشحين النهائيين، حيث واجه منافسين قويين.

وحلّ ظهير باريس سان جيرمان الأيمن، سادسا في آخر نسخة من جائزة الكرة الذهبية، وهو أمر متوقع، إذ كان من بين المرشحين الثلاثة النهائيين لجائزة أفضل لاعب أفريقي، التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وسيتنافس المغربي مع فائزين سابقين بالجائزة المصري محمد صلاح (ليفربول) والنيجيري فيكتور أوسيمين (غلطة سراي).

وتعرف الجائزة بشكل غير رسمي باسم الكرة الذهبية الأفريقية (مع أنها أُطلقت كمسابقة من قِبل الكاف عام 1992).

يبدو أن النجم الباريسي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بعد موسم استثنائي في العاصمة الفرنسية، حيث فاز بـ6 ألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

كان المغربي الدولي (88 مباراة دولية، 11 هدفا) لاعبا أساسيا في هذا الانتصار التاريخي، حيث ساهم بـ11 هدفا و16 تمريرة حاسمة في 55 مباراة.

وسجل في إياب ربع النهائي ضد أستون فيلا، وإياب نصف النهائي ضد أرسنال، وأيضا في الفوز الساحق 5-0 على إنتر ميلان في النهائي.

في حال فوزه، سيصبح حكيمي أول مغربي منذ مصطفى حجي عام 1998 ينال الجائزة.

ويتعافى لاعب إنتر ميلان وريال مدريد السابق حاليا من التواء شديد في كاحله الأيسر، تعرض له إثر تدخل عنيف من لويس دياز خلال الهزيمة أمام بايرن ميونخ (1-2) في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

يُتوقع أن تتراوح فترة غياب اللاعب بين 6 و8 أسابيع، وهو في سباق مع الزمن للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، المقررة في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026.

هل تكون الثالثة لصلاح؟

محمد صلاح (33 عاما)، الفائز بالجائزة مرتين (2017، 2018)، توج مع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وقدم موسما جيدا (34 هدفا، 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة).

واحتل المصري المركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية الأخيرة، وسيكون المنافس الرئيسي لحكيمي.

كما سجل النيجيري فيكتور أوسيمين، الفائز بالجائزة عام 2023، بشكل متكرر مع غلطة سراي (37 هدفا في 41 مباراة).

ولم يظهر أديمولا لوكمان الفائز بالجائزة في العام الماضي، متفوقا على حكيمي، في القائمة النهائية.

جائزة أفضل حارس

سيتنافس كل من المغربي منير المحمدي لاعب نهضة بركان ومواطنه ياسين بونو لاعب الهلال إلى جانب الجنوب أفريقي رونوين وليامز حارس ماميلودي صن داونز، والذي فاز بجائزة أفضل حارس وأفضل لاعب داخل القارة في العام الماضي.

وضمت القائمة النهائية لأفضل مدرب كل من محمد وهبي الذي قاد بلاده المغرب للفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة، ومواطنه وليد الركراكي مدرب المغرب، وبيدرو بريتو (بوبيستا) مدرب الرأس الأخضر الذي قاد البلاد للتأهل لكأس العالم 2026 في إنجاز غير مسبوق.