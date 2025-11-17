جيك بول يواجه جوشوا في نزال ناري بميامي

أعلنت شركة موست فاليوابل بروموشنز أن الملاكم الأميركي والمؤثّر عبر الإنترنت جيك بول سيخوض أكبر اختبار في مسيرته الاحترافية أمام بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، وذلك في نزال يُقام يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2025 على حلبة مركز كاسيا في مدينة ميامي الأميركية.

وستتولى منصة نتفليكس بث النزال عالميا، في ثاني ظهور لها في عالم الملاكمة بعد نقلها مواجهة بول الأخيرة أمام مايك تايسون.

جيك بول: هذه هي لحظة الحساب

يدخل جيك بول، البالغ من العمر 28 عاما، هذا النزال باعتباره أول مواجهة له أمام بطل عالمي سابق، في نزال من 8 جولات بالوزن الثقيل.

وقال بول في بيان رسمي "هذه ليست محاكاة بالذكاء الاصطناعي ولا مشهدا تمثيليا، بل نزال حقيقي ضد بطل عالمي في أوج عطائه. وعندما أتمكن من هزيمة أنتوني جوشوا، ستتلاشى كل الشكوك، ولن يستطيع أحد منعي من المنافسة على لقب العالم".

ويُعد هذا النزال محطة حاسمة في مسيرة بول، الذي يسعى لإثبات قدرته على مواجهة نخبة الملاكمين بعد سلسلة من النزالات التي لاقت اهتماما واسعا.

جوشوا: لن تكون هناك رحمة

أما أنتوني جوشوا (36 عاما)، البطل الموحد السابق والحاصل على ذهبية أولمبياد لندن 2012، فيمتلك سجلا احترافيا يضم 28 انتصارا، منها 25 بالضربة القاضية، مقابل 4 هزائم.

ويخوض جوشوا هذا النزال بعد خسارته بالضربة القاضية أمام دانييل دوبوا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، في آخر مواجهة له على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال جوشوا بشأن مواجهة بول "عدت بعرض ضخم يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لي. سواء أعجب هذا الأمر البعض أم لا، هدفي هو تقديم نزالات كبرى وتحقيق أرقام قياسية جديدة. وقد ترون المزيد من الملاكمين يسيرون في هذا الاتجاه مستقبلا. وبعد الفوز على جيك بول، سأشعل الإنترنت من جديد".