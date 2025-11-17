الصومال يفوز على البحرين استعدادا لتصفيات كأس العرب

سجل منتخب الصومال هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على البحرين في مباراة ودية أقيمت اليوم الاثنين، استعدادا لكأس العرب 2025 لكرة القدم المقامة في قطر.

وأحرز عيسى ماريس هدف الفوز للصومال قرب النهاية بعدما وضع الكرة في الشباك بينما كان دفاع البحرين يحاول إبعادها من على خط المرمى.

وتقدم منتخب البحرين عن طريق محمد الرميحي في الدقيقة 35.

وأدرك محمد عمر التعادل للصومال، بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 45، بعدما توغل شيخ حسن وراوغ 3 لاعبين وأرسل تمريرة منخفضة نحو زميله الذي وضع الكرة في الشباك.

ويلعب الصومال أمام عمان في الملحق المؤهل لكأس العرب يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني. بينما تلعب البحرين أمام جيبوتي في اليوم ذاته.