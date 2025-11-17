الجزائر تتعادل مع مصر استعدادا لكأس العرب

تعادل منتخب مصر الثاني لكرة القدم مع نظيره الجزائري بدون أهداف، اليوم الاثنين، في المباراة الودية الثانية التي جمعت بين الفريقين على ملعب القاهرة.

ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين الأول و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

سيطر منتخب مصر على الشوط الأول لكن دون خطورة على مرمى الجزائر.

وكان من الممكن أن يتقدم منتخب الجزائر بهدفين في أول خمس دقائق من الشوط الثاني بعد هجمتين الأولى من زكريا دراوي، لعبها بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء مرت فوق عارضة محمد عواد حارس مرمى مصر.

وجاءت الفرصة الثانية من تسديدة من عبد الرحمن مزيان لاعب منتخب الجزائر من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وأتيحت فرصة ثالثة لمنتخب الجزائر مع الدقيقة 57 من تسديدة من مزيان من يسار منطقة الجزاء ردتها عارضة مرمى مصر.

وأحرز إسلام سليماني هدفا للجزائر قبل مرور ساعة من اللعب ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل.

وجاءت أخطر فرصة لمصر في الشوط الثاني مع الدقيقة 70 من تسديدة إسلام عيسى مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الجزائر.

وسدد البديل محمد مجدي (أفشة) كرة قوية تصدى لها حارس الجزائر على مرتين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الجزائري 3-2 في المباراة الودية الأولى يوم الجمعة الماضي.