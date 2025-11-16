نايف أكرد يغادر معسكر المنتخب المغربي

أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن المدافع الدولي نايف أكرد سيُغادر معسكر المنتخب المغربي لمتابعة برنامجه العلاجي مع ناديه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويعاني أكرد الذي تم إعفاؤه من المشاركة في المباراة الودية الأولى لـ"أسود الأطلس" ضد موزمبيق، من آلام في منطقة الحوض، وسيعود إلى مارسيليا لمواصلة العلاج من أجل العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

وذكر موقع صحيفة "لا بروفانس" أن آلام الحوض التي تفاقمت مجددا قبل فترة التوقف الدولي ضد بريست (3-0) قلصت زخمه، ولم يعد أكرد قادرا على تحمّل الضغط الذي عانى منه خلال الأسابيع القليلة الماضية، لذا، كان لا بد من إعطائه راحة وعلاجا إجباريا.

❗️Nayef Aguerd va rentrer à Marseille dans les prochaines heures pour poursuivre ses soins. Le joueur continuera son protocole de soins à la Commanderie et garde l’espoir pour un retour rapide sur les terrains. [🥈@laprovence] pic.twitter.com/yWJIZxZcVN — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 15, 2025

وخلال فترة وجوده في معسكر منتخب المغرب تلقى مدافع وست هام يونايتد السابق العلاج لدى الطاقم الطبي المغربي في الأيام الأخيرة، بين مجمع محمد السادس الطبي شمال الرباط ومعسكره التدريبي الثاني في طنجة.

وغاب أكرد مساء الجمعة عن ودية موزمبيق التي انتهت بفوز المغرب بهدف نظيف، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب (21 ديسمبر/كانون الأول – 18 يناير/كانون الثاني).

وبما أنه لن يقدر على المشاركة في المباراة المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء ضد أوغندا، تم الاتفاق على عودته إلى فرنسا لمواصلة علاجه.

ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما يتطلع بشدة لمباراتي مارسيليا وكأس الأمم الأفريقية المقبلة، فإنه لم يتم تحديد فترة غيابه حتى الآن.