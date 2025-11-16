رياضة|المغرب

نايف أكرد يغادر معسكر المنتخب المغربي

SUNDERLAND, ENGLAND - AUGUST 16: Nayef Aguerd of West Ham United arrives at the stadium prior to the Premier League match between Sunderland and West Ham United at Stadium of Light on August 16, 2025 in Sunderland, England. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)
الدولي المغربي نايف أكرد يعاني من إصابة في منطقة الحوض (غيتي)
Published On 16/11/2025
|
آخر تحديث: 20:18 (توقيت مكة)

حفظ

أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن المدافع الدولي نايف أكرد سيُغادر معسكر المنتخب المغربي لمتابعة برنامجه العلاجي مع ناديه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويعاني أكرد الذي تم إعفاؤه من المشاركة في المباراة الودية الأولى لـ"أسود الأطلس" ضد موزمبيق، من آلام في منطقة الحوض، وسيعود إلى مارسيليا لمواصلة العلاج من أجل العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

وذكر موقع صحيفة "لا بروفانس" أن آلام الحوض التي تفاقمت مجددا قبل فترة التوقف الدولي ضد بريست (3-0) قلصت زخمه، ولم يعد أكرد قادرا على تحمّل الضغط الذي عانى منه خلال الأسابيع القليلة الماضية، لذا، كان لا بد من إعطائه راحة وعلاجا إجباريا.

وخلال فترة وجوده في معسكر منتخب المغرب تلقى مدافع وست هام يونايتد السابق العلاج لدى الطاقم الطبي المغربي في الأيام الأخيرة، بين مجمع محمد السادس الطبي شمال الرباط ومعسكره التدريبي الثاني في طنجة.

وغاب أكرد مساء الجمعة عن ودية موزمبيق التي انتهت بفوز المغرب بهدف نظيف، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب (21 ديسمبر/كانون الأول – 18 يناير/كانون الثاني).

وبما أنه لن يقدر على المشاركة في المباراة المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء ضد أوغندا، تم الاتفاق على عودته إلى فرنسا لمواصلة علاجه.

ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما يتطلع بشدة لمباراتي مارسيليا وكأس الأمم الأفريقية المقبلة، فإنه لم يتم تحديد فترة غيابه حتى الآن.

إعلان
المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان