يستضيف منتخب السعودية نظيره الجزائري في مباراة ودية قوية ضمن التوقف الدولي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العرب وأمم أفريقيا على التوالي.

المباراة تأتي ضمن برنامج تحضيري مكثّف يخوضه المنتخب السعودي استعدادًا لبطولة كأس العرب فيفا في قطر 2025، في حين يستعد منتخب الجزائر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

تحضيرات السعودية والجزائر قبل المباراة

يدخل "الأخضر" اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على كوت ديفوار 1-0 في التجربة الودية الأولى، التي احتضنها ملعب الإنماء.

أما منتخب الجزائر، فقد افتتح معسكره في جدة بفوز مقنع على منتخب زيمبابوي 3-1، وهي المباراة التي شهدت تألق المهاجم محمد أمين عمورة الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

موعد مباراة السعودية ضد الجزائر

تقام مباراة السعودية ضد الجزائر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وذلك في التوقيت التالي:

19:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

18:30 بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والجزائر

منصة STC TV

غيابات عن منتخب السعودية

شهد معسكر الأخضر عدة غيابات بسبب الإصابة، أبرزها: حسان تمبكتي ومتعب الحربي، اللذان غادرا المعسكر مبكرًا بعد تعرضهما لإصابات خلال الأيام الأولى.

غيابات بالجملة عن منتخب الجزائر

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم -اليوم الأحد- إن فلاديمير بتكوفيتش مدرب المنتخب الوطني سمح للثنائي هشام بوداوي ومحمد أمين عمورة بمغادرة معسكر الفريق في السعودية بسبب الإصابة.

وأضاف الاتحاد "التحق بوداوي بالتربص وهو يعاني من آلام استدعت خضوعه لبرنامج عمل خاص خلال الأيام الأولى، غير أن التقييم الطبي الأخير أكد عدم إمكانية مشاركته في المباراة الودية المقررة يوم الثلاثاء أمام المنتخب السعودي".

وتابع "كما بينت الفحوصات تعرض محمد أمين عمورة لإصابة خفيفة تمنعه بدوره من خوض هذه المواجهة، مما دفع المدرب الوطني فلاديمير بتكوفيتش إلى الترخيص له بالعودة إلى ناديه، شأنه شأن بوداوي، تفاديا لأي تفاقم محتمل لإصابتهما".

وغاب الحارس لوكا زيدان ابن أسطورة فرنسا زين الدين زيدان عن المعسكر بسبب الإصابة كما يغيب محمد أمين توغاي مدافع نادي الترجي التونسي بسبب إصابة لم يكشف عنها وكذلك رامي بن سبعيني (مشكلة في الظهر) وفارس شايبي (إصابة عضلية).

ويقيم منتخب الجزائر معسكرا في السعودية استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

وأوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة مع بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.