موعد مباراة المغرب ضد مالي بثمن نهائي مونديال الناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب ضد مالي بثمن نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم المقامة في قطر، والقنوات الناقلة.

وتأهل منتخب المغرب للدور ثمن النهائي بمونديال الناشئين بعد فوزه بركلات الترجيح على أميركا 4-3، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1، بينما فازت مالي 3-1 على زامبيا.

واختتمت منافسات الدور الأول الثلاثاء الماضي، بتأهل 3 منتخبات عربية، مصر وتونس والمغرب لدور الـ32، في حين ودعت منتخبات قطر والإمارات والسعودية البطولة من الدور الأول بعدما فقدت فرصة التأهل سواء مباشرة باحتلال المركزين الأول أو الثاني أو ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.

موعد مباراة المغرب ضد مالي في ثمن نهائي مونديال الناشئين

تقام مباراة المغرب ضد مالي، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، على ملاعب أكاديمية أسباير.

وتنطلق صفارة البداية الساعة 16:45 بتوقيت المغرب المحلي (18:45 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة المغرب ضد مالي بكأس العالم للناشئين

bein sports 1

قناة الرياضية المغربية TNT (البث الأرضي والفضائي).

منصة FIFA+: البث الرسمي المباشر للفيفا لجميع مباريات البطولة.

وستقام المباراة النهائية لمونديال الناشئين يوم الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

يذكر أن النسخة الحالية من مونديال الناشئين هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة 5 نسخ متتالية بشكل سنوي في قطر خلال الفترة من 2025 إلى 2029.