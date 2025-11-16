رياضة|رياضات أخرى|الولايات المتحدة الأميركية

ماخاتشيف يهزم مادالينا ويتوج بلقب وزن المتوسط في "يو إف سي"

Nov 15, 2025; New York, NY, UNITED STATES; Islam Makhachev (blue gloves) celebrates after defeating Jack Della Maddalena (not pictured) by unanimous decision in the welterweight championship bout during UFC 322 at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Ed Mulholland-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY
ماخاتشيف أصبح عاشر مقاتل يحصد لقبين في فئتين مختلفتين (رويترز)
حقق المقاتل الداغستاني إسلام ماخاتشيف فوزا ساحقا على نظيره الأسترالي جاك ديلا مادالينا، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم، وهو نزال الحدث الرئيس لبطولة "UFC 322".

وتمّكن ماخاتشيف (34 عاما) من إلحاق هزيمة نكراء لمادالينا، حيث بسط سيطرته الكاملة ولم يعطه أي فرصة للرد أو القتال على حد وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ماخاتشيف يهزم مادالينا ويتوج بلقب وزن المتوسط

وعليه جاء فوز ماخاتشيف الملقب "بالآلة المدمرة" في النزال بقرار جماعي، إذ سجل الحكام الثلاثة نفس النتيجة وهي 50-45، خلال النزال الذي جرى في قاعة ماديسون سكوير غاردن الكبرى في نيويورك.

وبهذا الانتصار الساحق على مادالينا تجاوز ماخاتشيف إنجازات مُعلّمه وأيقونة فنون القتال المختلط (MMA) حبيب نورمحمدوف.

وقال ماخاتشيف بعد النزال وقد كافح من أجل حبس دموعه "هذا حلم، كل الجهود التي بذلتها كانت من أجل هذين اللقبين".

وأضاف "أنا سعيد جدا"، وتابع مازحا "الحزام ثقيل وأحب ذلك، لقد بذلت جهدا كبيرا من أجل هذه اللقطة. الآن لقد تغيرت حياتي، هذا هو أسلوبي الذي لا يُعد سرا، فجميع خصومي يعرفون هذا لكن لا أحد قادر على إيقافه".

وكان ماخاتشيف قرر بعد الهيمنة على كافة منافسيه في الوزن الخفيف، الصعود إلى الوزن الوسط، وبعد أن فاز على مادالينا أصبح عاشر مقاتل يحصد لقبين في فئتين مختلفتين.

ولم يتحدد بعد الخصم القادم لماخاتشيف في وزن الوسط، لكن "الجماهير باتت تنتظره على أحر من الجمر".

وحقق الداغستاني، أربع انتصارات ناجحة في الدفاع عن عرش الوزن الخفيف، بما في ذلك فوزه بالاستسلام على ريناتو مويكانو في يناير/كانون الثاني.

ولم يتعرض ماخاتشيف للهزيمة منذ خسارته أمام أدريانو مارتينز في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 بعرض يو إف سي 192 قبل 9 سنوات.

بطاقة إسلام ماخاتشيف

  • الجنسية: روسي (داغستان)
  • العمر: 34 عاما
  • الطول: 177.7 سنتيمترا
  • السجل: 27-1-0
  • الفوز بالضربة القاضية: 5
  • الفوز بالإخضاع: 13
  • دقة الضرب: 58%
  • دقة الإسقاط: 53%
المصدر: مواقع إلكترونية

