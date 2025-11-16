ماخاتشيف يهزم مادالينا ويتوج بلقب وزن المتوسط في "يو إف سي"

حقق المقاتل الداغستاني إسلام ماخاتشيف فوزا ساحقا على نظيره الأسترالي جاك ديلا مادالينا، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم، وهو نزال الحدث الرئيس لبطولة "UFC 322".

وتمّكن ماخاتشيف (34 عاما) من إلحاق هزيمة نكراء لمادالينا، حيث بسط سيطرته الكاملة ولم يعطه أي فرصة للرد أو القتال على حد وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ISLAM MAKHACHEV HAS DONE IT 😱 🏆 AN OUTSTANDING PERFORMANCE FROM MAKHACHEV TO BECOME THE NEW UFC WELTERWEIGHT CHAMPION 👏 #UFC322 pic.twitter.com/U1KNN4WI0r — ESPN (@espn) November 16, 2025

ماخاتشيف يهزم مادالينا ويتوج بلقب وزن المتوسط

وعليه جاء فوز ماخاتشيف الملقب "بالآلة المدمرة" في النزال بقرار جماعي، إذ سجل الحكام الثلاثة نفس النتيجة وهي 50-45، خلال النزال الذي جرى في قاعة ماديسون سكوير غاردن الكبرى في نيويورك.

وبهذا الانتصار الساحق على مادالينا تجاوز ماخاتشيف إنجازات مُعلّمه وأيقونة فنون القتال المختلط (MMA) حبيب نورمحمدوف.

وقال ماخاتشيف بعد النزال وقد كافح من أجل حبس دموعه "هذا حلم، كل الجهود التي بذلتها كانت من أجل هذين اللقبين".

وأضاف "أنا سعيد جدا"، وتابع مازحا "الحزام ثقيل وأحب ذلك، لقد بذلت جهدا كبيرا من أجل هذه اللقطة. الآن لقد تغيرت حياتي، هذا هو أسلوبي الذي لا يُعد سرا، فجميع خصومي يعرفون هذا لكن لا أحد قادر على إيقافه".

25 minutes in the books! Who did you have winning in our main event? 🏆#VeChain #UFC322 pic.twitter.com/3lXM2J14yV — UFC Canada (@UFC_CA) November 16, 2025

وكان ماخاتشيف قرر بعد الهيمنة على كافة منافسيه في الوزن الخفيف، الصعود إلى الوزن الوسط، وبعد أن فاز على مادالينا أصبح عاشر مقاتل يحصد لقبين في فئتين مختلفتين.

ولم يتحدد بعد الخصم القادم لماخاتشيف في وزن الوسط، لكن "الجماهير باتت تنتظره على أحر من الجمر".

وحقق الداغستاني، أربع انتصارات ناجحة في الدفاع عن عرش الوزن الخفيف، بما في ذلك فوزه بالاستسلام على ريناتو مويكانو في يناير/كانون الثاني.

ولم يتعرض ماخاتشيف للهزيمة منذ خسارته أمام أدريانو مارتينز في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 بعرض يو إف سي 192 قبل 9 سنوات.

بطاقة إسلام ماخاتشيف