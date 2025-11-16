فرنسا تفوز بالاحتياطيين وعلامة كاملة لإنجلترا بتصفيات مونديال 2026

حقق المنتخب الفرنسي، الضامن تأهله سلفا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، فوزه الخامس في التصفيات الأوروبية بتغلبه بالاحتياطيين على مضيفه الأذربيجاني 3-1 اليوم الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الـ"زرق" ضمنوا التأهل للمرة الثامنة على التوالي و17 في تاريخهم إلى المونديال الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك نسخته الـ23، بعد فوزهم على أوكرانيا 4-صفر في "بارك دي برانس" الخميس.

وحلّت أوكرانيا ثانية في المجموعة بعد تغلبها على أيسلندا بهدفين نظيفين متفوقة عليها بـ3 نقاط.

وأجرى ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي 11 تغييرا على التشكيلة الأساسية، مانحا الحارس لوكا شوفالييه أول مشاركة دولية منذ استدعائه في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وهذه المرة الأولى التي يدفع فيها المنتخب الفرنسي بتشكيلتين أساسيتين مختلفتين تماما من مباراة إلى أخرى، منذ مواجهتي جنوب أفريقيا في كأس العالم 2010 والنرويج وديا في يونيو/حزيران وأغسطس/آب من العام عينه، وفقا لشبكة أوبتا الإحصائية.

وجلس معظم اللاعبين الذين حسموا التأهل إلى النهائيات في الجولة الماضية على مقاعد الاحتياط، في حين غادر بعضهم إلى أنديتهم، على غرار كيليان مبابي وإدواردو كامافينغا إلى ريال مدريد الإسباني بسبب إصابتهما، ومانو كونيه إلى روما الإيطالي لإيقافه بسبب تراكم الإنذارات.

وفاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف السبق الذي سجله رينات داداشوف بتسديدة قريبة بعد عرضية من رحمن داشداميروف (4).

لكن "الزرق" ردوا بـ5 أهداف في الشوط الأول، بينها هدفان لم يُحتسبا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "فار".

سجل جان-فيليب ماتيتا التعادل برأسية إثر عرضية من مالو غوستو (17)، ثم أعطى ماغنيس أكليوش التقدّم للمنتخب الفرنسي بتسديدة قريبة إثر متابعته عرضية غوستو (30)، قبل أن يضيف شكر الدين محمدالييف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه (45).

المنتخب الإنجليزي بالعلامة الكاملة

وأنهى المنتخب الإنجليزي التصفيات بالعلامة الكاملة، بتحقيقه الفوز السادس على التوالي ضمن المجموعة 11، وذلك على مضيفه الألباني بهدفين نظيفين سجلهما الهدّاف هاري كاين إثر ركنية وصلته إلى منطقة الجزاء (74) ورأسية بعد عرضية من البديل ماركوس راشفورد (82).

إعلان

على عكس ديشان، لم يعطِ المدرب الألماني توماس توخل فرصة للاعبين الاحتياطيين، كما أشار في السابق إلى أنه لا نية لديه بالتعديل على تشكيلته أو نهجه التكتيكي لمجرّد أنه ضمن التأهل.

وأنهى كاين التصفيات بـ8 أهداف، بعيدا بفارق كبير عن أي لاعب إنجليزي آخر (إبيريتشي إيزي ثانيا بثلاثة أهداف) من بين 22 هدفا لـ"الأسود الثلاثة".

وعلى الرغم من خسارتها، حلّت ألبانيا ثانية بـ14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صربيا الفائزة على لاتفيا 2-1.