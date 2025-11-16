صورة كانتونا مع نتنياهو تثير الجدل وتجسد تضامنه مع فلسطين

التقط النجم الفرنسي المعتزل إريك كانتونا اللاعب الأسبق لفريق مانشستر يونايتد صورة أثارت اهتمام وسائل الإعلام الأوروبية وانتشرت كالبرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانتونا يركل بقدمه وجه نتنياهو

وظهر كانتونا في صورة وهو يحمل قميصا تظهر عليه صورة له وهو يركل وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال وجود اللاعب المعتزل في إحدى الفعاليات بمدينة بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية.

⚡️Eric Cantona posed with a Free Palestine t-shirt, featuring his kung-fu kick aimed at Netanyahu, with the Palestinian flag and "Free Palestine" text. pic.twitter.com/ypTw6bUTcn — S2FUncensored (@S2FUncensored) November 14, 2025

والتقطت هذه الصورة في أحد متاجر بلفاست، وظهر فيها كانتونا (59 عاما) إلى جانب مالك المتجر ومصمم القميص كريس فيري.

وظهر كانتونا بالقميص وهو يعيد تمثيل ركلته الشهيرة التي وجهها لأحد مشجعي كريستال بالاس عام 1995 وكان حينها لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، لكن متلقي الضربة هذه المرة هو نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

In 1995, Cantona is sent off against Crystal Palace. Hooligan Matthew Simmons charges down to the front row and yells "Fuck off back to France" and "your mum is a French whore". Cantona launches a flying kung fu kick at him, and follows up with an underrated roundhouse too. pic.twitter.com/r4PkMZTGjB — The Upshot podcast (@UpshotTowers) June 1, 2023

وفي الصورة التي على القميص يظهر كانتونا مرتديا قميصا بألوان العلم الفلسطيني وكُتب عليه عبارة فلسطين حرة "Free Palestine" بحروف كبيرة.

وشارك كانتونا الأسبوع الماضي في فعالية بمدينة بلفاست بعنوان "الملك إيريك كانتونا" (Eric the King Cantona)، أجرى خلالها مقابلة تحدث فيها بشكل رئيسي عن كرة القدم وذكرياته في مسيرته الرياضية.

كانتونا متضامن دائم مع فلسطين

وكان كانتونا قد عبّر أكثر من مرة عن مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، وقد طالب مؤخرا الاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" والأوروبي "يويفا" بتعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية.

إعلان

وقال كانتونا بإحدى الفعاليات في مدينة لندن "يجب على الأندية في جميع أنحاء العالم أن ترفض اللعب ضد الفرق الإسرائيلية".

يُذكر أن مسيرة كانتونا الاحترافية امتدت 24 عاما، وبدأت مع فريق أوكسير عام 1983 وانتهت باعتزاله بقميص مانشستر يونايتد عام 1997.

ودافع كانتونا أيضا عن ألوان عدة فرق فرنسية وإنجليزية أبرزها أولمبيك نيم، مونبيلييه، بوردو، أولمبيك مارسيليا وليدز يونايتد، وتُوج بـ12 بطولة.

ألقاب كانتونا على صعيد الأندية:

الدوري الإنجليزي الممتاز: 5 مرات (4 مع مانشستر يونايتد، وواحد مع ليدز يونايتد)

الدوري الفرنسي: اثنان مع أولمبيك مارسيليا.

كأس الاتحاد الإنجليزي: اثنان مع مانشستر يونايتد.

الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي": 3 مرات مع مانشستر يونايتد.

وعلى الصعيد الدولي ارتدى كانتونا قميص المنتخب الفرنسي في 45 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.