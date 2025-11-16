شاهد.. "هاتريك" مثير يقود أيرلندا للملحق الأوروبي

أحرز تروي باروت 3 أهداف (هاتريك)، ليقود منتخب أيرلندا لكرة القدم للصعود للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب أيرلندا انتصارا مثيرا 3-2 على ضيفه منتخب المجر، الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة في التصفيات

الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ورفع منتخب أيرلندا رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني، متفوقا بفارق نقطتين على منتخب المجر، الذي تراجع للمركز الثالث، فيما تتصدر البرتغال، التي صعدت لكأس العالم مباشرة الترتيب برصيد 13 نقطة، ويقبع منتخب أرمينيا في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

مقطع التوقف الدولي.. باروت يـسجل هاتريك تاريخي ويسجل هدف الفوز في آخر دقيقة لصالح أيرلندا ضد المجر في قلب ملعب المجر ليخطف رسميًا بطاقة الملحق المؤهل للمونديال. سيناريو الاحلام أصبح واقع مع أيرلندا .. قشعريرة! 🤯🇮🇪

وفي العاصمة المجرية بودابست، تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر حمل توقيع دانييل لوكاش في الدقيقة الثالثة، لكن باروت أدرك التعادل لأيرلندا في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وسرعان ما أعاد بارناباس فارجا المنتخب المجري للمقدمة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 37، لكن باروت واصل تألقه عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث لأيرلندا في الدقيقتين 80 والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وتنص لائحة التصفيات على تأهل متصدر كل مجموعة لكأس العالم مباشرة، بينما يتعين على صاحب المركز الثاني خوض الملحق الأوروبي، الذي يقام في مارس/آذار المقبل، أملا في اقتناص ورقة الترشح لكأس العالم، الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.