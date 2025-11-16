يستعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة منتخب بلاده عقب انتهاء مشوار الديوك في كأس العالم 2026 وفقا لصحيفة إسبانية.

ورفض زيدان عددا من العروض وينتظر انتهاء مشوار فرنسا في كأس العالم لتولّي المهمة الفنية لمنتخب بلاده، بينما يترقب المدرب الحالي للفريق، ديديه ديشان، فرصة للعمل بالدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هذه الخطوة لا تبقى مفاجأة بل يخطط لإسناد المهمة إلى زيدان في ظل إقرار ديشان بأن مسيرته مع فرنسا التي بدأت في 2012 على وشك الانتهاء.

وأضافت أن ديشان ووكلاءه يبحثون حاليا عن عرض سعودي ليبدأ محطته القادمة بعد الانتهاء من كأس العالم.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن ديشان يرى أن مسيرته مع المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 ووصيف مونديال 2022 ستغري الأندية السعودية الكبيرة في التعاقد معه.

ولفتت إلى أن مشوار المنتخب الفرنسي ونتائجه في كأس العالم القادمة لن تغير هذه الخطط.

من جانبه، رفض زيدان عددا من العروض المغرية فنيا وماليا في السنوات الأخيرة حتى لا يبتعد عن هدفه الرئيسي بقيادة منتخب فرنسا.

وأشعل زيدان الجدل بقوله مؤخرا "سأعود للتدريب قريبا".

وعلى الرغم من عمله مع فريق الشباب والأول بنادي ريال مدريد فقط، يبقى زيدان من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم الأوروبية، فقد قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، ليعادل رقم كارلو أنشيلوتي الذي حقق اللقب القاري 3 مرات مع النادي الإسباني.

وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن "مكانة زيدان الكبيرة في فرنسا وألقابه التي حققها في مسيرته التدريبية تدعمان انتظاره لتولّي مهمة منتخب بلاده، في الوقت الذي تجنب فيه المدرب الفرنسي المساس بهيبته بالعمل مع فرق تعاني من مواقف حرجة".