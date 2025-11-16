رونالدو يقترب من رقم تاريخي بكأس العالم بعد تأهل البرتغال

يستعد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لتحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته الاستثنائية، بعدما ضمن منتخب بلاده التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه الساحق 9-1 على أرمينيا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

تأهل تاريخي دون مشاركة رونالدو في المباراة

وغاب رونالدو عن المباراة التي احتضنتها مدينة بورتو بسبب الإيقاف، إلا أن غيابه لم يمنع البرتغال من حسم بطاقة التأهل، ومنحه فرصة تحقيق رقم تاريخي يتمثل في الظهور السادس في المونديال، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

رونالدو أسطورة بعمر 41 عامًا

وسيكون رونالدو، صاحب 5 كرات ذهبية، في عمر 41 عامًا عند انطلاق المونديال في يونيو/حزيران 2026، حيث سبق أن صرّح بأن هذه البطولة قد تكون آخر فرصة له للفوز باللقب العالمي الذي طالما حلم به.

مارتينيز يترقب مشاركة قائده رغم احتمال الإيقاف

ومن المتوقع أن يكون قائد البرتغال وفريق النصر السعودي ضمن قائمة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، شرط الحفاظ على لياقته البدنية. إلا أن اللاعب يواجه خطر الإيقاف مباراتين عقب طرده في مباراة الخسارة أمام أيرلندا قبل أيام.

مسيرة مونديالية ممتدة منذ 2006

ويعد رونالدو من أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم، إذ خاض المونديال مع البرتغال في نسخ 2006 (ألمانيا)، و2010 (جنوب أفريقيا)، و2014 (البرازيل)، و2018 (روسيا)، و2022 (قطر). كما حقق مع المنتخب لقب كأس الأمم الأوروبية 2016 ولقبين في دوري الأمم الأوروبية.

وبتأهله إلى مونديال 2026، يقترب رونالدو من تدوين فصل جديد في مسيرة لا تزال مستمرة رغم بلوغه العقد الرابع من العمر.