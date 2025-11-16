تفاصيل صادمة حول انهيار مسيرة أومتيتي الكروية

كشف الفرنسي المعتزل صامويل أومتيتي لاعب برشلونة الأسبق عن تفاصيل صادمة تتعلق بانهيار مسيرته الكروية تدريجيا وصولا إلى قرار الاعتزال بسن مبكرة.

وأعلن أومتيتي يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي اعتزاله كرة القدم وهو بعمر 32 عاما، لعدم قدرته على استعادة مستواه بسبب الإصابات المتكررة التي عانى منها.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لماذا غير ريال مدريد تسمية ملعبه؟

لماذا غير ريال مدريد تسمية ملعبه؟ list 2 of 2 لعنة غريبة تصيب برشلونة منذ بداية الموسم الحالي end of list

كواليس معاناة أومتيتي قبل الاعتزال المبكر

وتحدث أومتيتي خلال مقابلة مع شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية عن خلافه مع برشلونة بسبب مشاركته مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 رغم معاناته من إصابة في الركبة والتي لعب فيها بالمسكنات، مؤكدا أنه عانى من مشاكل نفسية كثيرة وصلت به إلى حد العزلة التامة ونوبات اكتئاب.

وقال أومتيتي "حدثت أمور كثيرة لم يعرفها الناس. أنا أكنّ احتراما كبيرا للجميع ومجرد أنني لم أُجرِ التأهيل معك لا يعني أنني لا أحبك".

وأضاف "بعد المونديال (2018) احتجت لبعض الوقت كي أتخذ القرارات الصحيحة بشأن علاجي. لم نكن متفقين تماما مع النادي (برشلونة)، لذا بحثت عن خيارات أخرى واستشرت متخصصين وأغلبهم قالوا إنني لا أحتاج إلى عملية. في النهاية احترم برشلونة قراري وهذا ما كنت أريده".

وبسبب قلة مشاركاته مع برشلونة أثار قراره انتقادات كثيرة، فقال "بدأ الناس يتحدثون ويقولون أمورا غير صحيحة تماما ويلقون اللوم كله علي. كان أهم شيء بالنسبة إلي هو العودة للعب".

وتابع أومتيتي "تأثرت نفسيا كثيرا وتعرضت لنوبات اكتئاب، لم أكن أغادر المنزل والناس لا تعرف شيئا عن هذا. كانوا يظنّون أنني إذا لم أنشر شيئا على مواقع التواصل الاجتماعي فأنا لا أفعل شيئا، لكنني عملت بجهد كبير، كنت أجري حصتين أو ثلاثا من التدريب يوميا".

وواصل الفرنسي "كانت لدي خطة إعداد خاصة. كان ما أفعله مذهلا، لم تكن لدي حياة تقريبا، لا أرى أصدقائي. وعندما كنت أقرأ ما يُكتب في الصحافة، كنت أقول لنفسي: كيف يمكنهم التفكير بهذا عني؟ لست كذلك، المال لا يحرّكني. كل ما كنت أريده هو لعب كرة القدم".

إعلان

وتابع "قررت أن أسلك طريقا مختلفا متبعا النصائح التي حصلت عليها لأنني لست طبيبا. قرأت كتبا عن مشكلتي وتوقفت عن أكل اللحوم والأسماك واتبعت نظاما غذائيا مدهشا ساعدني على تقليل الالتهاب. كان الالتهاب شديدا جدا لدرجة أنني اضطررت إلى تغيير نظامي الغذائي".

وانضم أومتيتي إلى برشلونة عام 2016 قادما من أولمبيك ليون في صفقة بلغت 25 مليون يورو، وغادر النادي عام 2023 في صفقة نهائية بعدما وقّع لفريق ليل، علما بأنه ارتدى قميص ليتشي الإيطالي لمدة موسم واحد (2022-2023) على سبيل الإعارة من "البلوغرانا".

ودافع أومتيتي عن قميص برشلونة في 134 مباراة بجميع البطولات معظمها جاءت بين عامي 2016 و2018، وتُوج مع الفريق الكتالوني بـ7 ألقاب هي: