البرتغال تتأهل لكأس العالم بفوز ساحق على أرمينيا

بلغت البرتغال نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السابعة تواليا والتاسعة في تاريخها بفوزها الكاسح على ضيفتها أرمينيا 9-1 الأحد على ملعب "دراغاو" في بورتو، ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

سجل ريناتو فيغا (7) وغونسالو راموش (28) وجواو نيفيز (30 و42 و81) وبرونو فرنانديز (45+3 و72 من ركلتي جزاء و52) وفرانسيسكو كونسيساو (90+2) أهداف البرتغال، وإدوارد سبيرتسيان (18) هدف أرمينيا.

وهذا أكبر فوز للبرتغال في تصفيات كأس العالم، منذ تغلبها على روسيا 7-1 في تصفيات مونديال 2006، معادلة ثاني أكبر انتصار رسمي في تاريخها (فازت 8-0 مرتين على ليشتنشتاين في تصفيات كأس أوروبا 1996 و2000).

وعززت البرتغال ثالثة نسخة 1966 في إنجلترا ورابعة نسخة 2006 في ألمانيا، موقعها في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن إيرلندا التي ضمنت الملحق بعدما قلبت الطاولة على المجر 3-2 في وقت قاتل.

وغاب القائد نجم النصر السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو عن المباراة بسب طرده في المباراة الأخيرة أمام آيرلندا (0-2) الخميس.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُطرد فيها رونالدو في 226 مباراة مع منتخب بلاده.

