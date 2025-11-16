البرتغال تتأهل لكأس العالم بعد فوزها الساحق على أرمينيا

بلغت البرتغال نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السابعة تواليا والتاسعة في تاريخها بفوزها الكاسح على ضيفتها أرمينيا 9-1 الأحد على ملعب "دراغاو" في بورتو، ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

سجل ريناتو فيغا (7) وغونسالو راموش (28) وجواو نيفيز (30 و42 و81) وبرونو فرنانديز (45+3 و72 من ركلتي جزاء و52) وفرانسيسكو كونسيساو (90+2) أهداف البرتغال، وإدوارد سبيرتسيان (18) هدف أرمينيا.

وغاب رونالدو بسبب الإيقاف بعد طرده المهاجم لأول مرة في مسيرته الدولية خلال هزيمة الفريق 2-صفر في أيرلندا يوم الخميس الماضي.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُطرد فيها رونالدو في 226 مباراة مع منتخب بلاده.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026