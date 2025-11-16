كشف مصدر في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لوكالة أنباء "لوسا" البرتغالية أن الاتحاد بصدد التقدم باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنع إيقاف كريستيانو رونالدو لأكثر من مباراة واحدة بعد طرده أمام جمهورية أيرلندا.

وأضافت الوكالة البرتغالية أن بيدرو بروينكا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يشرف بنفسه على هذه المشكلة، لضمان عدم إيقاف رونالدو وغيابه عن انطلاقة منتخب بلاده في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستند الاتحاد البرتغالي إلى ثلاث نقاط رئيسية، هي الأجواء العدائية التي سبقت المباراة بسبب تصريحات مدرب جمهورية أيرلندا، والواقعة نفسها، والسجل النظيف لرونالدو بعدم حصوله على بطاقة حمراء طوال مشواره الدولي.

وأشارت إلى أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يثق بأن هذه الحجج كافية لإقناع "فيفا" بأن كريستيانو رونالدو لا يستحق الإيقاف لأكثر من مباراة واحدة.

وغادر رونالدو معسكر منتخب البرتغال مساء الجمعة، ويستعد منتخب بلاده لاستضافة أرمينيا، غدا الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026.

وإذا تم إيقاف نجم النصر السعودي لأكثر من مباراة واحدة، وضمن منتخب البرتغال تأهله مباشرة، فقد يغيب عن انطلاقة بلاده في كأس العالم 2026، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وحصل رونالدو على أول بطاقة حمراء بقميص البرتغال يوم الخميس الماضي في دبلن، وذلك بعد مسيرة دولية طويلة دامت 226 مباراة، عندما أشهر الحكم السويدي جلين نيبيرغ بطاقة حمراء مباشرة له بعد اعتداء بدون كرة على المدافع الأيرلندي دارا أوشيه.

وخسرت البرتغال أمام أيرلندا بهدفين لتروي باروت، لتهدر فرصتها في التأهل لكأس العالم للمرة التاسعة في تاريخها والسابعة على التوالي.