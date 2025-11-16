إيقاف مباراة إنجليزية بعد إساءة للحكمة.. غضب واسع وتحقيقات مرتقبة

توقفت مباراة فريقي راشدن آند دايموندز وكوفنتري سفنكس في دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم، أمس السبت، بعد الاشتباه في تعرض الحكمة لإساءة لفظية ذات طابع تمييزي بسبب كونها امرأة، ما دفعها لعدم استكمال اللقاء.

تفاصيل الواقعة

وذكر نادي راشدن آند دايموندز، في بيان رسمي، أن الحكمة تعرضت لتعليق مسيء موجّه لها بسبب كونها امرأة، في نهاية الشوط الأول، ورغم محاولات المسؤولين لم تُحدد هوية الشخص الذي صدر منه التعليق.

وقد أعرب النادي عن استيائه قائلا "نشعر بقلق شديد وبخيبة أمل كبيرة لوقوع مثل هذا التصرف. لا مكان لأي نوع من الألفاظ أو الأفعال التمييزية داخل نادينا أو عالم كرة القدم الأكبر".

قرار إيقاف المباراة

وقال المدرب إليوت ساندي إن الحكمة طلبت إيقاف المباراة، بينما كان يجري إخراج الشخص المشتبه به من المدرجات، قبل أن تصرّح للفريقين بين الشوطين بأنها لا تشعر بالارتياح لمواصلة التحكيم، ما أدى إلى عدم استكمال اللقاء.

تحقيقات مرتقبة

من جانبه، قال نادي كوفنتري سفنكس إنه سيجري تحقيقا داخليا، وسيقدّم رده لأي استفسارات من رابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي.

ويلعب الفريقان في الدرجة الثامنة ضمن نظام الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بينما لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من الاتحاد الإنجليزي حول الواقعة.