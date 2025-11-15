مباراة العراق ضد الإمارات بإياب الملحق الآسيوي لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى ملعب البصرة الدولي حيث تقام المواجهة الحاسمة بين العراق والإمارات في إياب الملحق الآسيوي لحسم هوية المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ويسعى كلا البلدين للوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، إذ شاركت العراق في نهائيات المكسيك عام 1986، في حين شاركت الإمارات العربية المتحدة بعد 4 سنوات في نهائيات إيطاليا.

ويتأهل الفائز إلى التصفيات القارية المقررة في مارس/آذار المقبل بالمكسيك، وسيحصل الفريقان الأول والثاني على البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم لكرة القدم 2026.

وينتظر الفائز من مواجهة الإياب، نتيجة القرعة التي ستجري في 20 نوفمبر/تشرين الثاني لمعرفة منافسيه في الملحق العالمي الذي يضم ممثلين عن أفريقيا وأميركا الجنوبية والشمالية والوسطى والكاريبي وأوقيانوسيا.

موعد مباراة العراق والإمارات في إياب الملحق الآسيوي

تقام مباراة الإياب الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني في ملعب البصرة الدولي بالعراق.

وتنطلق مواجهة الإياب الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وبغداد، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة العراق والإمارات

beIN SPORTS 1

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

وكان الفريقان تعادل 1-1 في مواجهة الذهاب التي أقيمت في أبوظبي وتقدّم المنتخب العراقي أولا بهدف علي الحمادي (10) قبل أن يُعادل لوان بيريرا لأصحاب الأرض بعد 8 دقائق (18).

ووصل المنتخبان الإماراتي والعراقي إلى هذه المرحلة، بعد إخفاقهما بالتأهل من الدور الرابع في التصفيات الآسيوية، حيث تأهل المنتخبان السعودي والقطري وأُقصيَ نظيراهما العماني والإندونيسي.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، وقد حسم 25 منتخبا التأهل حتى الآن بالإضافة إلى المنتخبات الثلاثة المستضيفة.

المواجهات السابقة بين الفريقين

18 مباراة

فاز العراق في 6 مباريات

فازت الإمارات في 5 مباريات

تعادل المنتخبان في 7 مباريات

سجل العراق 16 هدفا

سجلت الإمارات 16 هدفا