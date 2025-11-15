"ينتقدونه لأتفه الأسباب" لاعب مدريدي يدافع عن لامين جمال نجم برشلونة

دافع مدافع ريال مدريد دين هويسن عن زميله في منتخب إسبانيا لامين جمال جوهرة برشلونة، بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلى استبعاده من قائمة "لاروخا" للمباراتين الحاسمتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وفجّر خروج جمال من القائمة غضب مسؤولي المنتخب الإسباني وفي مقدمتهم المدرب لويس دي لا فوينتي، خاصة وأن برشلونة أخبر المنتخب بعدم جاهزية لامين قبل ساعات قليلة فقط من بدء المعسكر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 خطأ فادح تسبب بإقالة تشافي من تدريب برشلونة

خطأ فادح تسبب بإقالة تشافي من تدريب برشلونة list 2 of 2 ريال مدريد يحدد الرقم المطلوب للتخلي عن فينيسيوس end of list

وقال هويسن خلال ظهوره في برنامج "لا تريبو" (La Tribu) على إذاعة ماركا "لامين يشعر بانزعاج (ألم العانة) ومن الطبيعي أن يعود إلى منزله، أنا أيضا فعلت ذلك"، في إشارة منه إلى عدم وجوده في المباراتين السابقتين مع المنتخب بداعي الإصابة.

🗣️ Dean Huijsen defiende a Lamine: "Tiene una molestia y es normal que se vaya a casa, yo también me fui" pic.twitter.com/7vMWay0Ngf — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) November 13, 2025

وأضاف "لامين شاب عادي يبلغ من العمر 18 عاما فقط، أحيانا يتم تضخيم الأمور، والناس ينتقدونه لأتفه الأسباب وينطبق الأمر نفسه على فينيسيوس (لاعب ريال مدريد)".

ووجّه الدولي الإسباني رسالة للإعلام مفادها "إذا كنا نستحق الانتقاد فانتقدونا، لكن في كثير من الأحيان يتم تجاوز الحدود".

ويتمتع هويسن (20 عاما) بعلاقة جيدة مع زملائه في المنتخب الإسباني رغم المنافسة القوية بينهم على صعيد الأندية.

وقال "حين نأتي إلى هنا نكون زملاء، وحين نلعب ضد بعضنا نكون خصوما، وهذا أمر طبيعي، في الملعب نحاول التغلب على بعضنا لكن خارجه تسود الأجواء الطيبة، ويجب أن يكون الأمر كذلك".

🇪🇸 DEAN HUIJSEN, en #LaTribu con @raulvarelar y @matoribio85 💥 "Lamine y yo nos queremos matar en el campo, pero fuera de él es normal que haya buen rollo" 📻 https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/Kd3aQ79Wta — Radio MARCA (@RadioMARCA) November 13, 2025

ويخوض منتخب إسبانيا مباراتين هامتين خلال الأيام القليلة القادمة، إذ يواجه جورجيا خارج ملعبه ثم يستضيف تركيا وذلك يومي السبت والثلاثاء القادمين ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

إعلان

ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات) بفارق 3 نقاط عن نظيره التركي صاحب المركز الثاني.

وانتقل هويسن إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من بورنموث الإنجليزي في صفقة بلغت 58 مليون يورو.

وعن وجوده في النادي الملكي وتأثير ارتداء القميص الأبيض عليه وكيفية تعامله مع الضغط الإعلامي، قال هويسن "ريال مدريد هو أكبر ناد في العالم، ومن الطبيعي أن يكون الحديث عنه مستمرا".

واعترف بأنه يعيش واقعا مختلفا عما كان معتادا عليه في هدوء إنجلترا ومع ذلك يحافظ على اتزانه فقال "لا أقرأ الصحف. أعيش حياتي بشكل طبيعي، أذهب إلى التمرين، ثم إلى المنزل، وهذا كل شيء".

ورغم إقراره بأن أجواء ريال مدريد يمكن أن تكون ضاغطة، فإنه أكد جاهزيته للتعامل مع هذا الوضع "في مدريد إذا خضت مباراة سيئة يُثار الذعر بسرعة، لكن الموسم طويل ويجب التحلي بالهدوء".