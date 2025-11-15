نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية بالملحق الأفريقي.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

تلعب نيجيريا مباراة فاصلة جديدة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق الأفريقي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحصلت نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على فرصة ثانية للتأهل بعدما احتلتا صدارة ترتيب أفضل المنتخبات الوصيفة في المجموعات الأفريقية التسع.

في نصف نهائي الملحق الخميس، سجل مهاجم غلطة سراي التركي أوسيمين هدفين في الوقت الإضافي ليقود نيجيريا إلى الفوز على الغابون 4-1، في حين خطف شانسيل مبامبا هدف الفوز المتأخر للكونغو الديمقراطية على الكاميرون 1-0.

موعد وتوقيت انطلاق مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية

ستقام مواجهة نيجيريا والكونغو الديمقراطية غدا الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط بالمغرب.

وتنطلق المباراة الحاسمة على الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، منتصف الليل (00:00) بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية

MBC ACTION

موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة عبر التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

وسيلتحق المتأهل من الملحق الأفريقي بالملحق العالمي الذي تقام مبارياته في مارس/آذار 2026، والذي يضم 6 منتخبات، وهم بالإضافة إلى الأفريقي كل من الفائز من الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، وبوليفيا المتأهلة للملحق من أميركا الجنوبية وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانيا فضلا عن منتخبين يمثلان اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي "كونكاكاف".

في المقابل، يودّع الخاسر فرصة اقتناص أحد المقاعد الـ48 في النسخة التاريخية من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتتفوق نيجيريا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بفارق 19 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وتدخل المباراة كمرشحة للفوز في مواجهة "الفهود"، لكن المدرب الإيفواري إريك شيل يُبدي حذره من هذا اللقاء.

شاركت نيجيريا في 16 حملة تصفيات لكأس العالم والكونغو الديمقراطية في 12، لكن المواجهة المرتقبة على ملعب الأمير مولاي الحسن (22 ألف متفرج) ستكون الأولى بينهما.

تشكيلة نيجيريا المتوقعة ضد الكونغو الديمقراطية

نويبالي فريدريك، تروست-إيكونغ، باسي، سانوسي، إيووبي، نديدي، أونييكا، تشوكويزي، أوسيمين، لوكمان.

تشكيلة الكونغو الديمقراطية المتوقعة ضد الكاميرون

مباسي، ماسواكو، مبامبا، توانزيبي، وان-بيساكا، مبوكو، موتوسامي، موكاو، كاييمبي، إيسيندي، باكامبو.