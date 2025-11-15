ميسي يتألق في مباراة ودية احتفالية باستقلال أنغولا

في أمسية كروية استثنائية بالعاصمة الأنغولية لواندا قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز على أنغولا (2-0) في مباراة ودية احتفاء بالذكرى الـ50 لاستقلال الدولة المضيفة.

وقد حمل اللقاء أبعادا رياضية وسياسية واقتصادية، إذ شكّل فرصة لأنغولا لاستضافة بطل العالم، في حين استثمرت الأرجنتين المناسبة لتعزيز حضورها الدولي ومنح الفرصة لوجوه جديدة.

وشهدت المباراة تألق قائد "التانغو"، إذ صنع الهدف الأول لزميله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ43 بتمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء، ليحرز الأخير هدفه الـ36 مع المنتخب.

وقبل نهاية اللقاء بـ7 دقائق تبادل اللاعبان الأدوار عندما مرر مارتينيز لميسي الذي أحرز هدفا أرضيا رفع به رصيده إلى 115 هدفا دوليا، مؤكدا مكانته باعتباره أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم.

سياق مثير للجدل

وكانت المباراة فرصة تاريخية لأنغولا لاستضافة بطل العالم بعد أن دفعت مبالغ ضخمة تراوحت بين 7 و12 مليون دولار وفق مصادر مختلفة، مما يعكس رغبتها في ربط احتفالات استقلالها بحدث عالمي يسلط الضوء على البلاد، وسط جدل داخلي بشأن حجم المبلغ من أجل تنظيم مثل هذا الحدث.

وقد حرصت السلطات الأنغولية على جعل الحدث في متناول الجماهير، فطرحت التذاكر بأسعار رمزية تبدأ من دولار واحد فقط، مما ساعد على امتلاء مدرجات ملعب "11 نوفمبر" بنحو 50 ألف متفرج.

وقد منح هذا الحضور الكثيف المباراة أجواء احتفالية، وعكس تعطش الجماهير المحلية لمشاهدة نجوم عالميين على أرضها.