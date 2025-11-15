رياضة|أنغولا

ميسي يتألق في مباراة ودية احتفالية باستقلال أنغولا

epa12526817 Argentina's Lionel Messi (R) in action against Angola's To Carneiro (L) during the international friendly soccer match between Angola and Argentina at the National Stadium in Luanda, Angola, 14 November 2025. EPA/AMPE ROGERIO
تألق ميسي في مباراة ذكرى استقلال أنغولا (الأوروبية)
Published On 15/11/2025
آخر تحديث: 11:46 (توقيت مكة)

في أمسية كروية استثنائية بالعاصمة الأنغولية لواندا قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز على أنغولا (2-0) في مباراة ودية احتفاء بالذكرى الـ50 لاستقلال الدولة المضيفة.

وقد حمل اللقاء أبعادا رياضية وسياسية واقتصادية، إذ شكّل فرصة لأنغولا لاستضافة بطل العالم، في حين استثمرت الأرجنتين المناسبة لتعزيز حضورها الدولي ومنح الفرصة لوجوه جديدة.

وشهدت المباراة تألق قائد "التانغو"، إذ صنع الهدف الأول لزميله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ43 بتمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء، ليحرز الأخير هدفه الـ36 مع المنتخب.

وقبل نهاية اللقاء بـ7 دقائق تبادل اللاعبان الأدوار عندما مرر مارتينيز لميسي الذي أحرز هدفا أرضيا رفع به رصيده إلى 115 هدفا دوليا، مؤكدا مكانته باعتباره أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم.

Argentina's forward #10 Lionel Messi (R) poses next to Angola's President Joao Lourenco before the friendly match between Angola and Argentina in Luanda on November 14, 2025.
الرئيس الأنغولي جواو لورينكو (يسار) برفقة ليونيل ميسي (الفرنسية)

سياق مثير للجدل

وكانت المباراة فرصة تاريخية لأنغولا لاستضافة بطل العالم بعد أن دفعت مبالغ ضخمة تراوحت بين 7 و12 مليون دولار وفق مصادر مختلفة، مما يعكس رغبتها في ربط احتفالات استقلالها بحدث عالمي يسلط الضوء على البلاد، وسط جدل داخلي بشأن حجم المبلغ من أجل تنظيم مثل هذا الحدث.

وقد حرصت السلطات الأنغولية على جعل الحدث في متناول الجماهير، فطرحت التذاكر بأسعار رمزية تبدأ من دولار واحد فقط، مما ساعد على امتلاء مدرجات ملعب "11 نوفمبر" بنحو 50 ألف متفرج.

وقد منح هذا الحضور الكثيف المباراة أجواء احتفالية، وعكس تعطش الجماهير المحلية لمشاهدة نجوم عالميين على أرضها.

المصدر: الجزيرة + وكالات

