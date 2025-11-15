رياضة|كأس العالم 2026|النرويج

مقارنة بين مبابي وهالاند على المستوى الدولي

مبابي أسهم بشكل حاسم في تأهل منتخب فرنسا إلى مونديال 2026 وهالاند هو هداف التصفيات الأوروبية (وكالات)
Published On 15/11/2025
آخر تحديث: 17:53 (توقيت مكة)

بعد تأهل منتخب فرنسا إلى كأس العالم 2026 واقتراب منتخب النرويج من اللحاق به في هذه التظاهرة العالمية، نقدم لكم مقارنة بين نجمي وقائدي المنتخبين كليان مبابي وإيرلينغ هالاند على المستوى الدولي.

واستطاعت فرنسا حسم تأهلها بعد فوزها على منتخب أوكرانيا برباعية نظيفة وتصدرها لترتيب المجموعة الثالثة بـ13 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف منتخب آيسلندا قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

أما النرويج فتتصدر المجموعة التاسعة بـ21 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منتخب إيطاليا ويتواجه المنتخبان غدا لحسم بطاقة التأهل المباشرة للمونديال الأميركي.

وساهم مبابي بشكل حاسم في تأهل منتخب "الديوك" إلى مونديال 2026 وهالاند هو هداف التصفيات الأوروبية حتى الآن، وهذه مقارنة بين النجمين:

  • العمر: 25 هالاند و26 مبابي
  • المباريات: 47 مباراة لهالاند و94 لمبابي
  • الأهداف: 53 هدفا لهالاند مقابل 55 لمبابي
  • التمريرات الحاسمة: 6 لهالاند و40 لمبابي
  • الألقاب: صفر لهالاند ولقبان لمبابي.
المصدر: الجزيرة

