بعد تأهل منتخب فرنسا إلى كأس العالم 2026 واقتراب منتخب النرويج من اللحاق به في هذه التظاهرة العالمية، نقدم لكم مقارنة بين نجمي وقائدي المنتخبين كليان مبابي وإيرلينغ هالاند على المستوى الدولي.

واستطاعت فرنسا حسم تأهلها بعد فوزها على منتخب أوكرانيا برباعية نظيفة وتصدرها لترتيب المجموعة الثالثة بـ13 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف منتخب آيسلندا قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

أما النرويج فتتصدر المجموعة التاسعة بـ21 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منتخب إيطاليا ويتواجه المنتخبان غدا لحسم بطاقة التأهل المباشرة للمونديال الأميركي.

مقارنة بين مبابي وهالاند على المستوى الدولي

وساهم مبابي بشكل حاسم في تأهل منتخب "الديوك" إلى مونديال 2026 وهالاند هو هداف التصفيات الأوروبية حتى الآن، وهذه مقارنة بين النجمين: