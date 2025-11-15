يعاني برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني من "لعنة وسوء حظ غريبين" خلال مباريات الموسم الحالي سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

لعنة غريبة تصيب برشلونة منذ بداية الموسم الحالي

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة هو أكثر فريق في الدوريات الخمس الكبرى عانى من لعنة "العارضة والقائمين" خلال مبارياته سواء في الليغا أو دوري الأبطال.

ورغم أن برشلونة يعد واحدا من أقوى الفرق الهجومية في القارة العجوز (سجل 44 هدفا، 32 في الليغا و12 في دوري الأبطال)، لكن حصيلته كان يمكن أن تكون أكبر لولا حرمان العارضة والقائمين النادي الكتالوني من 15 هدفا وفق الصحيفة.

وأوضحت أن أكثر لاعبي برشلونة إحباطا من هذه اللعنة هو فيران توريس "الذي رفع يديه عدة مرات ووضعها على رأسه حسرة على ضياع الأهداف، بعد اصطدام الكرة بالقائم".

ورافقت "لعنة القائم والعارضة" برشلونة منذ الجولة الأولى في الدوري الإسباني ضد ريال مايوركا، إذ أصاب رافينيا وداني أولمو إطار المرمى مرتين، ورغم ذلك فاز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة، وهي نتيجة كان بالإمكان أن تزيد إلى 5 لولا الفرصتين.

وتكرّر الأمر مع برشلونة في المباراة التالية ضد ليفانتي، وفيها أصاب توريس العارضة ومن حسن حظه أن فريقه فاز بشق الأنفس 3-2.

وأفلت برشلونة من هذه اللعنة في الجولة الثالثة ضد رايو فاليكانو، لكنه في الرابعة أمام فالنسيا ضرب توريس الإطار مرة أخرى.

وتكرّر الأمر في مباريات برشلونة ضد خيتافي وريال أوفييدو وريال سوسيداد وجيرونا وسيلتا فيغو، ليصل عدد المباريات التي أصاب بها برشلونة إطار المرمى إلى 8 من أصل 12.

لعنة القائمين والعارضة في دوري أبطال أوروبا

وامتدت هذه "اللعنة" إلى مباريات دوري أبطال أوروبا، وفيها عانى برشلونة من 3 تسديدات ردها إطار المرمى وجميعها في مباراة واحدة وذلك ضد كلوب بروج.

وحدث ذلك في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في مباراة حرم القائم فيرمين لوبيز من التسجيل في حين تدخلت العارضة لرد تسديدتي جول كوندي وإريك غارسيا.

وكانت تلك المباراة واحدة من أكثر مباريات برشلونة إحباطا على صعيد النتيجة، وفيها عاد البلوغرانا من بلجيكا بنقطة وحيدة بعد التعادل 3-3.

ترتيب لاعبي برشلونة الذين أصابوا القائم أو العارضة منذ بداية الموسم الحالي: