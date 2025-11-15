لماذا غير ريال مدريد تسمية ملعبه؟

ضمن إستراتجيتها التسويقية قررت إدارة ريال مدريد تغيير تسمية ملعبها سانتياغو برنابيو على الرغم من أنه لا يُمثل تغييرًا جذريًا في الاسم المُستخدم حاليًا.

فبعد أن تم الإعلان عنه العام الماضي، غيّر ريال مدريد الآن اسم ملعبه الرسمي، ليصبح ببساطة "برنابيو" ليكون الهوية الرسمية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ برنابيو كمنشأة عالمية متعددة الاستخدامات، وكمركز للفعاليات الكبرى والحفلات والعروض، بما يفتح مصادر دخل جديدة ويعزز مكانة النادي في سوق الترفيه العالمي.

ووفقا لصحيفة "آس"، ظهر شعار جديد للعلامة التجارية باسم مختصر خلال أعمالهم الترويجية مع اتحاد كرة القدم الأميركي هذا الأسبوع.

وقد استغل النادي هذا الحدث لإطلاق الاسم الجديد عالميًا، مستفيدًا من الزخم الإعلامي الهائل الذي يصاحب هذه اللعبة عالميًا، ولتقديم الملعب بهوية سهلة التداول وأكثر مرونة.

ويستضيف ملعب برنابيو أول مباراة كرة قدم أميركية في إسبانيا يوم الأحد بين فريقي واشنطن كوماندرز وميامي دولفينز.

إستراتيجية تجارية واسعة

يسعى الرئيس فلورنتينو بيريز إلى إحداث تغيير جذري في نموذج ملكية النادي، ومن المقرر أن يكشف عن التغييرات المقترحة على نظام ملكية الأعضاء الأسبوع المقبل في الجمعية العمومية للنادي.

يأتي هذا عقب الانتهاء من تجديدات الملعب العام الماضي، ويتطلع ريال مدريد إلى بناء موقف سيارات تحت الأرض مُرتبط بملعبه، بالإضافة إلى إصلاح محطة المترو.

جزء من إعادة إحياء البرنابيو

لا تقتصر التسمية الجديدة على إعادة إحياء برنابيو، الذي يحمل اسم أسطورة النادي ورئيسه المخضرم سانتياغو برنابيو، بل يُضفي عليه حيوية جديدة.

فمع أعمال التجديد، أضاف ريال مدريد مطاعم وعددًا من الحانات الجديدة وخيارات الضيافة، وتُمثل هذه التجديدات مصادر دخل إضافية للنادي.

وقال المهندس المعماري جوزيب ريباس إن عزل الصوت في الملعب سيكتمل بحلول عام 2026 مما سيسمح بإقامة الحفلات الموسيقية فيه.

كما يتوقع أن يستضيف برنابيو خلال أعياد الميلاد منتزهًا ترفيهيًا احتفاليًا يهدف إلى جذب العائلات والأطفال.