حقيقة تنحي بيريز عن رئاسة ريال مدريد

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء متضاربة حول نية فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني الاستقالة من منصبه العام القادم.

وبدأ بيريز ولايته السابعة رئيسا لريال مدريد في 21 يناير/كانون الثاني 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2029.

حقيقة تنحي بيريز

وأشعل الصحفي الإسباني الشهير بيبي ألفاريز شرارة هذه التكهنات بعدما تحدّث عن نية بيريز الاستقالة من منصبه العام القادم، وذلك في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وشارك ألفاريز منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس كتب فيه "لقد قرّر فلورنتينو بيريز ترك رئاسة ريال مدريد خلال العام المقبل على الرغم من أنّ ولايته لا تنتهي حتى عام 2028".

وذكر ألفاريز أسباب هذه الخطوة المفاجئة حسب معلوماته قائلا "يرغب (بيريز) في أن تتمّ عملية انتخاب رئيس جديد بشكل منظّم، سواء دعمَ الأعضاء الاستفتاء أم لا".

وفي الوقت الذي كان فيه أنصار ريال مدريد تحت وقع الصدمة، خرج الصحفي الشهير ألبرتو بيريرا لينفي هذه الأنباء ويوضّح أنه لا صحة لما وصفها "بالادعاءات" المذكورة.

وأكد بيريرا من جهته أن بيريز لا يعتزم مغادرة ريال مدريد أو التنحي عن منصبة قبل انتهاء ولايته الحالية عام 2029.

ومن المتوقع أن يتطرق بيريز إلى هذا الأمر بنفسه، ويوضح موقفه في اجتماع الجمعية العمومية لريال مدريد المقرر عقده في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفق ما ذكر موقع "مدريد يونيفرسال" المقرب من النادي الملكي.

بيريز رئيس تاريخي لريال مدريد

ويعد بيريز واحدا من أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ ريال مدريد ويمكن اعتباره "رائد بناء المؤسسة العصرية التي أصبح عليها النادي اليوم" على حد وصف الموقع الإسباني.

وتولى بيريز رئاسة ريال مدريد لأول مرة عام 2000 واستمر حتى عام 2006، ثم عاد مجددا عام 2009 وما زال في منصبه حتى الآن.

ولم يواجه بيريز أي منافسة تُذكر خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت مطلع العام الجاري، وفاز بمنصب الرئيس بالتزكية.

ومع بلوغه سن 78 عاما تبدو نهاية حقبة بيريز مع النادي قريبة، وبالتالي قد تكون فترة رئاسته الحالية في الأخيرة حسب الموقع ذاته.

يُذكر أن ريال مدريد في عهد بيريز تُوج بـ65 لقبا في كرة القدم وكرة السلة، منها 37 في الأولى وهي: