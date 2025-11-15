جدول مباريات الدور الـ16 من كأس العالم للناشئين

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، والتي تمتد حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وضمنت اليوم السبت، 8 منتخبات تأهلها، حيث فازت أوزبكستان على كرواتيا بركلات الترجيح 4- 3 عقب التعادل 1-1، وتغلبت النمسا على تونس 2-0، وأوغندا على السنغال بهدف وحيد، وإنجلترا على كوريا الجنوبية 2-0، وإيطاليا على التشيك بنفس النتيجة.

وسحقت اليابان نظيرتها جنوب أفريقيا 3-0، وتغلبت بوركينا فاسو على ألمانيا 1-0 وبذات النتيجة فازت كوريا الشمالية على فنزويلا.

وستلعب في ثمن النهائي 4 منتخبات من قارة أفريقيا وهي المغرب ومالي وبوركينا فاسو وأوغندا التي صنعت التاريخ في مشاركتها الأولى في كأس العالم تحت 17 عاما.

وتقام جميع مباريات دور الـ16 يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملاعب أسباير، وتلعب جميعها على الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم للناشئين:

المغرب، مالي، المكسيك، البرتغال، أوغندا، بوركينافاسو، كوريا الشمالية، اليابان، النمسا، إنجلترا، إيطاليا، أوزبكستان، البرازيل، فرنسا، سويسرا، أيرلندا.

وتاليا جدول مباريات الدور الـ16 لكأس العالم للناشئين:

المغرب ضد مالي

المكسيك ضد البرتغال

أوغندا ضد بوركينافاسو

كوريا الشمالية ضد اليابان

النمسا ضد إنجلترا

إيطاليا ضد أوزبكستان

البرازيل ضد فرنسا

سويسرا ضد أيرلندا

وتقام مباريات ربع النهائي يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على أن يقام نصف النهائي يوم الاثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وستقام المباراة النهائية لمونديال الناشئين يوم الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب خليفة الدولي.

يذكر أن النسخة الحالية من مونديال الناشئين هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة 5 نسخ متتالية بشكل سنوي في قطر خلال الفترة من 2025 إلى 2029.