تصفيات مونديال 2026: إسبانيا تسحق جورجيا وبلجيكا تتعثر أمام كازاخستان

فاز منتخب إسبانيا على مضيفه جورجيا بنتيجة 4-صفر، اليوم السبت، ليقترب كثيرا من التأهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

في تبليسي، عاصمة جورجيا، تقدم المنتخب الإسباني بثلاثية في الشوط الأول سجلها ميكيل أويارزابال ومارتن زوبيميندي وفيران توريس في الدقائق 11 و22 و35.

وفي الشوط الثاني، أضاف أويارزابال الهدف الثاني له ليختتم رباعية الإسبان في الدقيقة 63.

ويعتلي منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، محققا العلامة الكاملة بتسجيل 19 هدفا دون أن تهتز شباكه.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم

أما منتخب جورجيا فقد تجمّد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث، وبقي منتخب بلغاريا دون رصيد في ذيل الترتيب بالمركز الرابع.

تركيا تتغلب على بلغاريا

وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب تركيا على ضيفه بلغاريا بنتيجة 2 -صفر.

أحرز هاكان تشالهانوغلو الهدف الأول لتركيا في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وأضاف أتاناس تشيرنيف لاعب بلغاريا الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 83.

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 12 نقطة، ليبقي على أمله الضعيف للغاية، حيث تنتظره مهمة شبه مستحيلة أمام إسبانيا في الجولة السادسة والأخيرة، يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج المنتخب التركي للفوز على نظيره الإسباني بـ14 هدفا على الأقل إذا أراد التأهل مباشرة لمونديال 2026.

أما منتخب إسبانيا الفائز بلقب بطولة أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا، أمامه 3 فرص إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق أقل من 14 هدفا.

بلجيكا تهدر فرصة التأهل المبكر

أهدر منتخب بلجيكا نقطتين ثمينتين في مساعيه لحسم التأهل المبكر، وذلك بعد تعادله بصعوبة مع مضيفه منتخب كازاخستان 1-1 السبت في الجولة السابعة من مباريات المجموعة العاشرة.

وفي أستانا، انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله داستان ساتباييف في الدقيقة التاسعة.

وبعد مضي 3 دقائق من بداية الشوط الثاني رد هانز فاناكن بهدف التعادل لمنتخب بلجيكا بمساعد زميله تيموتي كاستاني.

ورغم أن منتخب كازاخستان لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 77 إثر طرد إسلام تشيسنوكوف، فشلت بلجيكا في تسجيل هدف الفوز.

وحصد كل فريق نقطة واحدة لترفع بلجيكا رصيدها في الصدارة إلى 15 نقطة بفارق نقطتين عن مقدونيا الشمالية الوصيفة وويلز صاحبة المركز الثالث وتحل كازاخستان في المركز الرابع بـ8 نقاط، وأخيرا ليشتنشتاين في المركز الخامس دون رصيد.

ونظرا لفارق الأهداف الكبير لصالحه، ستكون نقطة واحدة كافية لمنتخب "الشياطين الحمر" الثلاثاء المقبل أمام ليشتنشتاين أضعف منتخبات المجموعة، لبلوغ النهائيات للمرة الرابعة تواليا والـ15 في تاريخه.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فازت ويلز بصعوبة على مضيفتها ليشتنشتاين 1-صفر. وسجل جوردان جيمس لاعب ليستر سيتي، هدف

الفوز لمنتخب ويلز في الدقيقة 63.

وتلعب ويلز مع مضيفتها مقدونيا الشمالية الثلاثاء المقبل في مواجهة قد تكون حاسمة على مقعد في الملحق، في حال حسمت بلجيكا تأهلها.

