أزمة في منتخب فرنسا بسبب المعاملة الخاصة لمبابي

وجّه الدولي الفرنسي السابق جيروم روثين انتقادات قاسية لمسؤولي منتخب بلاده، على خلفية إعفاء النجم كيليان مبابي من المشاركة بمباراة أذربيجان، بعد ضمان "الديوك" تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إعفاء مبابي من المشاركة في المباراة المقبلة ضد أذربيجان بداعي الإصابة، علما بأن نجم ريال مدريد قاد المنتخب لتحقيق انتصار كبير على أوكرانيا يوم الخميس الماضي 4-0.

هل تثير المعاملة الخاصة لمبابي أزمة في منتخب فرنسا؟

وبرّر الاتحاد الفرنسي قراره بإعفاء مبابي من خوض المباراة "غير المهمة"، بوجود التهاب في كاحله الأيمن، وهي خطوة لم تنل إعجاب الجميع في فرنسا وأبرزهم روثين الذي وجّه انتقادات لاذعة للقرار.

وقال روثين في مقابلة إذاعية "في الدقيقة 80 وحين كنا متقدمين بـ4 أهداف، طرحنا سؤالا وهو: من سيتظاهر بالإصابة كي لا يسافر إلى باكو (عاصمة أذربيجان)؟".

وأضاف "مبابي هو قائد المنتخب الفرنسي ويحظى بمعاملة خاصة، حسنا. لكن لديه زملاء، هل تعتقد حقا أن جميع من سيذهبون إلى باكو والذين يلعبون مثل مبابي أو أكثر طوال العام، ليسوا متعبين ولا يرغبون في تجنّب هذه المباراة غير المهمة؟ لا. لكنهم يذهبون لأن عليهم فعل ذلك".

🇫🇷 Le traitement de faveur envers Mbappé est-il scandaleux ?@RothenJerome: "Avec @jltourre, on se demandait qui allait inventer une blessure pour ne pas aller à Bakou… Les autres ne veulent pas non plus jouer ce match, mais ils sont obligés. Le vestiaire en a ras-le-bol" pic.twitter.com/GoKrzu5H41 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 14, 2025

وختم روثين "طالما أن الفريق يفوز فلن يتحدث أحد بشيء، لكن عندما تبدأ النتائج في التدهور فإن قرارات كهذه ستترك أثرها. اتخاذ مثل هذه القرارات قد يخلق مشكلات داخل غرفة الملابس، وما زلت مقتنعا بأن هناك لاعبين قد ضاقوا ذرعا بالمعاملة التفضيلية التي يتلقاها مبابي".

وخاض مبابي، يوم الخميس الماضي، مباراته رقم 94 مع منتخب فرنسا وذلك ضد أوكرانيا في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وفي تلك المباراة سجل مبابي هدفين وصنع ثالثا، ليضمن منتخب "الديوك" -وصيف بطل نسخة الماضية- تأهله بشكل رسمي إلى النهائيات.

أما روثين فلعب خلال مسيرته الاحترافية لأندية كاين، تروا، وموناكو، وباريس سان جيرمان وباستيا في فرنسا، وغلاسكو رينجرز في أسكتلندا.

ودوليا، ارتدى روثين قميص المنتخب الفرنسي في 13 مباراة، سجل خلالها هدفا وصنع اثنين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وكان أحد عناصر "الديوك" المتوجين ببطولة كأس القارات 2003.

ويختتم منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديديه ديشامب مشواره في التصفيات بمواجهة أذربيجان يوم غدٍ الأحد على ملعب توفيق بهراموف.