لاعب إيطالي يشاهد يوميا هدفه المذهل في برشلونة قبل 26 عاما

يشعر الإيطالي المعتزل ماورو بريسان اللاعب السابق في نادي فيورنتينا بالفخر الشديد كونه صاحب واحد من أجمل الأهداف في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا على الإطلاق.

قبل 26 عاما وبالتحديد في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1999 سجل بريسان (لاعب فيورنتينا حينها) هدفا مذهلا في مرمى برشلونة خلال مباراة الفريقين في دور المجموعات من البطولة الأوروبية العريقة، التي جرت على ملعب أرتيميو فراني معقل "الفيولا".

في ذلك اليوم سقطت الكرة أمام بريسان الذي كان ظهره إلى المرمى وبعيدا عن منطقة الجزاء بنحو 10 أمتار، ورغم ذلك سددها مقصية خلفية سقطت في شباك فرانسيسك أرناو حارس برشلونة.

🎇 Mauro Bressan did this 20 years ago today! 🤯🤯🤯#UCL pic.twitter.com/B06ljVxlHS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2019

وفي مقابلة حديثة أجراها بريسان مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قال "لم أر أحدا يسجل من كرة طائرة في الهواء دون عرضية من اليمين أو اليسار كما فعلت أنا. جيوفاني تراباتوني (مدرب فيورنتينا حينها) قال لي بعد المباراة إنهم سيتحدثون عن هذا الهدف لعقود".

وأضاف "كان الملعب ممتلئا لآخره. الأضواء كانت ساطعة والكرة تهبط ببطء كأنها جرس، وآنذاك تحقق حلم ذلك الفتى الذي كان يساعد والديه بالعمل نادلا في مطعم العائلة".

وتابع "لقد مرّ أكثر من 25 عاما على ذلك الهدف، والآن عمري 54 عاما وما زلت أشاهده يوميا".

وواصل بريسان "في عام 2020 وضعت مجلة فرانس فوتبول هدفي في المركز الثاني ضمن أجمل أهداف دوري الأبطال، بعد هدف زيدان أمام باير ليفركوزن"، في إشارة إلى هدف النجم الفرنسي في نهائي البطولة عام 2002 والذي سجّله لصالح ريال مدريد.

يُذكر أن المباراة التي سجل فيها بريسان هدفه التاريخي كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، علما أن برشلونة كان يضم في صفوفه عدة نجوم من العيار الثقيل أبرزهم البرتغالي لويس فيغو والبرازيلي ريفالدو.

ولعب بريسان خلال مسيرته الكروية التي امتدت بين عامي 1988 و2009 لأندية بيروجيا، كومو، فوجيا، باري، جنوى، فينيسيا، كالياري من إيطاليا، لوغانو وكياسو السويسريين وتُوج بلقب وحيد هو كأس إيطاليا موسم 2000-2001 مع "الفيولا".

وبعد اعتزاله عمل بريسان لفترة قصيرة مديرا رياضيا في المجر، ويعيش منذ 15 عاما في مدينة ديزينزانو الواقعة في مقاطعة بريشيا، حيث يدير أكاديمية لتدريب الأطفال على كرة القدم إلى جانب عمله في مجال إصلاح السيارات.