كواليس إقناع الاتحاد الإسباني للامين جمال بتمثيل إسبانيا بدلا من المغرب

كشف لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الطريقة التي أقنع بها لامين جمال نجم برشلونة الشاب باختيار منتخب "لاروخا".

ورغم صغر سنه تحوّل لامين جمال إلى واحد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، وفي الوقت نفسه يُعد النجم الأول لبرشلونة، كما تتصدر صوره وأخباره وسائل الإعلام المحلية والعالمية بمختلف أنواعها.

كيف أقنع الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لامين جمال بتمثيل "لا روخا" بدل المغرب؟

وأكد روبياليس، في مقابلة مع برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير، أنه كان صاحب الخطة التي أقنع من خلالها لامين جمال بالانضمام إلى الفئات السنية للمنتخب الإسباني.

وقال روبياليس "حين كان لامين في الـ12 من عمره، جاء إليّ الطاقم الفني للفئات السنية الدنيا في الاتحاد وقالوا لي: رئيس هناك لاعب مذهل".

🇪🇸 RUBIALES desvela CÓMO se CONVENCIÓ a LAMINE para jugar con ESPAÑA… ¡¡con 12 años!! 🔝 "Hicimos un plan de acción con él porque lo veíamos clarísimo". pic.twitter.com/PcfLxtBQBr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2025

وأضاف "سألتهم رغم أنه طفل بسن 12 عاما، هل ترون أنه لاعب موهوب إلى هذا الحد؟ قالوا نعم، هذا واضح تماما، لكن أمه من بلد (غينيا الاستوائية) وأبوه من بلد آخر (المغرب) أما هو فمولود هنا".

وأشار روبياليس إلى أنه بدأ مباشرة بوضع خطة عمل من أجل إقناع لامين باللعب لإسبانيا، موضحا أن الخطة كانت "بسيطة".

وتابع "قلت لهم (الطاقم الفني للاتحاد) أن يذهبوا متى أرادوا للتحدث مع والديه، والبقاء قريبين من اللاعب، وجعله يشعر بالرغبة في ارتداء قميص إسبانيا".

وختم روبياليس "ذهبنا إليه 4 أو 5 مرات من أجل متابعته عن قرب والتحدث مع محيطه، ولامين أبدى تجاوبا كبيرا معنا في البداية".

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم حاول مرارا إقناع لامين جمال بالانضمام لمنتخب "أسود الأطلس"، لكن اللاعب فضل تمثيل منتخب إسبانيا.

إعلان

ولعب لامين جمال لمختلف الفئات السنية لإسبانيا (تحت 15 عاما، و16 عاما، و17 عاما، وتحت 19 عاما)، قبل أن يتم اختياره لتمثيل المنتخب الأول.

وخاض لامين جمال أول مباراة له مع منتخب إسبانيا يوم 8 سبتمبر/أيلول 2023، حين استدعاه لويس دي لا فونتي لمواجهة جورجيا في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024) وهو بعمر 16 عاما و56 يوما.

وفي المباراة ذاتها افتتح جمال سجل أهدافه الدولية، إذ اختتم مهرجان أهداف إسبانيا الفائزة يومها 7-1، بإحرازه الهدف السابع في الدقيقة 74.

ومنذ ذلك اليوم، ظهر لامين جمال مع منتخب إسبانيا في 23 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وقدّم لزملائه 12 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وتُوج مع "لا روخا" بكأس أوروبا (يورو 2024).

يُذكر أن جمال استبعد من قائمة المنتخب الإسباني الذي يستعد لمواجهة جورجيا وتركيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بسبب استمرار معاناته من إصابة في العانة.