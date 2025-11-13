رياضة|رياضات أخرى|الولايات المتحدة الأميركية

موعد نزال إسلام ماخاتشيف ضد جاك ديلا مادالينا في "يو إف سي" والقنوات الناقلة

Jack Della Maddalena vs Makhachev Islam المصدر:ufc
مواجهة جاك ديلا مادالينا وإسلام ماخاتشيف تقام صباح الأحد المقبل (يو إف سي)
سيخوض جاك ديلا مادالينا أول دفاع له عن لقب وزن المتوسط في فنون القتال المختلطة "يو إف سي" في مدينة نيويورك، معتقدا أن مهاراته في الملاكمة ستحمله إلى النصر على المصارع الروسي القوي إسلام ماخاتشيف.

سيحاول ديلا مادالينا (18-2) حرمان ماخاتشيف (27-1) من شرف كونه بطل "يو إف سي" الحادي عشر في فئتين عندما يلتقي المقاتلان داخل قاعة أوكتاغون في يو إف سي 322.

ولكن المصارع الأسترالي يواجه تحديا قويا للقيام بذلك، حيث أكد ماخاتشيف لفترة طويلة أنه سيكون أكثر راحة في وزن المتوسط (الويلتر)، بينما يمتلك الداغستاني أيضا أطول سلسلة انتصارات نشطة في بطولة "يو إف سي" بـ15 انتصارا.

موعد وتوقيت لنزال ماخاتشيف ضد ديلا مادالينا في يو إف سي 322

يقام النزال التاريخي يوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني في ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك.

وينطلق الحدث الرئيسي الساعة السادسة صباحا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، (الساعة 3 صباحا بتوقيت غرينتش)، على أن تبدأ البطاقة التمهيدية المبكرة الساعة الرابعة صباحا.

القنوات الناقلة لنزال ماخاتشيف ضد ديلا مادالينا في يو إف سي 322

  • STARZPLAY
  • DAZN
  • TNT Sports

يُحقق ديلا مادالينا سلسلة انتصارات رائعة من 18 مباراة، 8 منها في بطولة يو إف سي، آخرها فوزه قبل 6 أشهر فقط عندما انتزع الحزام من الفلسطيني الأميركي بلال محمد الذي كان يدافع عن لقبه لأول مرة.

وتُعدّ مهاراته الشاملة مفتاح صعوده إلى لقب وزن الويلتر ويرى الأسترالي أن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع.

May 10, 2025; Montreal, Quebec, CANADA; Belal Muhammad (red gloves) fights Jack Della Maddalena (blue gloves) during UFC 315 at Bell Centre. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images
ديلا مادالينا (يسار) انتزع حزام  وزن المتوسط من الفلسطيني الأميركي بلال محمد (رويترز)

يتطلع ماخاتشيف الفائز بلقب الوزن الخفيف السابق، إلى أن يصبح بطلا في وزنين مختلفين، ومواصلة سلسلة انتصاراته إلى 16 نزالا.

وحقق الروسي، البالغ من العمر 34 عاما، أربع انتصارات ناجحة في الدفاع عن عرش الوزن الخفيف، بما في ذلك فوزه بالاستسلام على ريناتو مويكانو في يناير/كانون الثاني.

ولم يتعرض ماخاتشيف للهزيمة منذ خسارته أمام أدريانو مارتينز في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 بعرض يو إف سي 192 قبل 9 سنوات.

وإذا فاز الداغستاني على ديلا مادالينا سوف يعادل سجل أندرسون سيلفا كأطول سلسلة انتصارات بتاريخ يو إف سي.

في نزال آخر على لقب وزن الذبابة للسيدات، تسعى شيفتشينكو (25-4-1) إلى تحقيق فوزها الثالث على التوالي. وتفوقت المتخصصة في الملاكمة التايلاندية، البالغة من العمر 37 عاما، على أليكسا جراسو في بطولة يو إف سي 306 في سبتمبر/أيلول 2024، لتستعيد صدارة التصنيف. وحافظت على لقبها بفوزها بالإجماع على مانون فيوروت في مايو/أيار الماضي.

تشانغ (26-3-0)، بطلة وزن القشة للسيدات مرتين، تخلت عن لقبها لتُنافس على ذهبية وزن الذبابة. وسيُمثل فوزها صباح الأحد انتصارها السادس على التوالي لملكة بكين بلاك تايغر، البالغة من العمر 36 عاما.

بطاقة إسلام ماخاتشيف

  • الجنسية: روسي
  • العمر: 34 عاما
  • الطول: 177.7 سنتيمترا
  • السجل: 27-1-0
  • الفوز بالضربة القاضية: 5
  • الفوز بالإخضاع: 13
  • دقة الضرب: 58%
  • دقة الإسقاط: 53%
Jan 18, 2025; Inglewood, California, USA; Islam Makhachev (red gloves) reacts after defeating Renato Moicano (blue gloves) in a lightweight title fight during UFC 311 at Intuit Dome. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images
الروسي إسلام ماخاتشيف (رويترز)

بطاقة جاك ديلا مادالينا

  • الجنسية: أسترالي
  • العمر: 29 عاما
  • الطول: 180.3 سنتيمترا
  • السجل: 18-2-0
  • الفوز بالضربة القاضية: 12
  • الفوز بالإخضاع: 2
  • دقة الضرب: 52%
  • دقة الإسقاط: 11%
PERTH, AUSTRALIA - JUNE 16: UFC Welterweight World Champion Jack Della Maddalena poses during a NSW Blues State Of Origin Training Session at HBF Park on June 16, 2025 in Perth, Australia. (Photo by Paul Kane/Getty Images)
جاك ديلا مادالينا بطل وزن المتوسط (غيتي)

بطاقة قتال يو إف سي 322

  • لقب الوزن المتوسط: جاك ديلا مادالينا ضد إسلام ماخاتشيف
  • لقب وزن الذبابة للسيدات: فالنتينا شيفتشينكو (بطلة) ضد تشانغ ويلي
  • وزن المتوسط: شون برادي ضد مايكل موراليس
  • وزن المتوسط: ليون إدواردز ضد كارلوس براتيس
  • وزن خفيف:  بينيل داريوش ضد بينوا سان دوني

البطاقة التمهيدية

  • بو نيكال ضد رودولفو فييرا (الوزن المتوسط)
  • رومان كوبيلوف ضد جريجوري رودريجيز (وزن متوسط)
  • إيرين بلانشفيلد ضد تريسي كورتيز (وزن الذبابة للسيدات)
  • مالكولم ويلماكر ضد كودي هادون (وزن الديك)

البطاقة التمهيدية المبكرة

  • كايل داوكاوس ضد جيرالد ميرشارت (الوزن المتوسط)
  • أنجيلا هيل ضد فاطمة كلاين (وزن القشة للسيدات)
  • بايسانغور سوسوركاييف ضد إريك ماكونيكو (وزن متوسط).
