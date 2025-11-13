موعد نزال إسلام ماخاتشيف ضد جاك ديلا مادالينا في "يو إف سي" والقنوات الناقلة

سيخوض جاك ديلا مادالينا أول دفاع له عن لقب وزن المتوسط في فنون القتال المختلطة "يو إف سي" في مدينة نيويورك، معتقدا أن مهاراته في الملاكمة ستحمله إلى النصر على المصارع الروسي القوي إسلام ماخاتشيف.

سيحاول ديلا مادالينا (18-2) حرمان ماخاتشيف (27-1) من شرف كونه بطل "يو إف سي" الحادي عشر في فئتين عندما يلتقي المقاتلان داخل قاعة أوكتاغون في يو إف سي 322.

ولكن المصارع الأسترالي يواجه تحديا قويا للقيام بذلك، حيث أكد ماخاتشيف لفترة طويلة أنه سيكون أكثر راحة في وزن المتوسط (الويلتر)، بينما يمتلك الداغستاني أيضا أطول سلسلة انتصارات نشطة في بطولة "يو إف سي" بـ15 انتصارا.

موعد وتوقيت لنزال ماخاتشيف ضد ديلا مادالينا في يو إف سي 322

يقام النزال التاريخي يوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني في ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك.

وينطلق الحدث الرئيسي الساعة السادسة صباحا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، (الساعة 3 صباحا بتوقيت غرينتش)، على أن تبدأ البطاقة التمهيدية المبكرة الساعة الرابعة صباحا.

القنوات الناقلة لنزال ماخاتشيف ضد ديلا مادالينا في يو إف سي 322

STARZPLAY

DAZN

TNT Sports

يُحقق ديلا مادالينا سلسلة انتصارات رائعة من 18 مباراة، 8 منها في بطولة يو إف سي، آخرها فوزه قبل 6 أشهر فقط عندما انتزع الحزام من الفلسطيني الأميركي بلال محمد الذي كان يدافع عن لقبه لأول مرة.

وتُعدّ مهاراته الشاملة مفتاح صعوده إلى لقب وزن الويلتر ويرى الأسترالي أن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع.

يتطلع ماخاتشيف الفائز بلقب الوزن الخفيف السابق، إلى أن يصبح بطلا في وزنين مختلفين، ومواصلة سلسلة انتصاراته إلى 16 نزالا.

وحقق الروسي، البالغ من العمر 34 عاما، أربع انتصارات ناجحة في الدفاع عن عرش الوزن الخفيف، بما في ذلك فوزه بالاستسلام على ريناتو مويكانو في يناير/كانون الثاني.

ولم يتعرض ماخاتشيف للهزيمة منذ خسارته أمام أدريانو مارتينز في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 بعرض يو إف سي 192 قبل 9 سنوات.

وإذا فاز الداغستاني على ديلا مادالينا سوف يعادل سجل أندرسون سيلفا كأطول سلسلة انتصارات بتاريخ يو إف سي.

في نزال آخر على لقب وزن الذبابة للسيدات، تسعى شيفتشينكو (25-4-1) إلى تحقيق فوزها الثالث على التوالي. وتفوقت المتخصصة في الملاكمة التايلاندية، البالغة من العمر 37 عاما، على أليكسا جراسو في بطولة يو إف سي 306 في سبتمبر/أيلول 2024، لتستعيد صدارة التصنيف. وحافظت على لقبها بفوزها بالإجماع على مانون فيوروت في مايو/أيار الماضي.

تشانغ (26-3-0)، بطلة وزن القشة للسيدات مرتين، تخلت عن لقبها لتُنافس على ذهبية وزن الذبابة. وسيُمثل فوزها صباح الأحد انتصارها السادس على التوالي لملكة بكين بلاك تايغر، البالغة من العمر 36 عاما.

بطاقة إسلام ماخاتشيف

الجنسية: روسي

العمر: 34 عاما

الطول: 177.7 سنتيمترا

السجل: 27-1-0

الفوز بالضربة القاضية: 5

الفوز بالإخضاع: 13

دقة الضرب: 58%

دقة الإسقاط: 53%

بطاقة جاك ديلا مادالينا

الجنسية: أسترالي

العمر: 29 عاما

الطول: 180.3 سنتيمترا

السجل: 18-2-0

الفوز بالضربة القاضية: 12

الفوز بالإخضاع: 2

دقة الضرب: 52%

دقة الإسقاط: 11%

بطاقة قتال يو إف سي 322

لقب الوزن المتوسط: جاك ديلا مادالينا ضد إسلام ماخاتشيف

لقب وزن الذبابة للسيدات: فالنتينا شيفتشينكو (بطلة) ضد تشانغ ويلي

وزن المتوسط: شون برادي ضد مايكل موراليس

وزن المتوسط: ليون إدواردز ضد كارلوس براتيس

وزن خفيف: بينيل داريوش ضد بينوا سان دوني

البطاقة التمهيدية

بو نيكال ضد رودولفو فييرا (الوزن المتوسط)

رومان كوبيلوف ضد جريجوري رودريجيز (وزن متوسط)

إيرين بلانشفيلد ضد تريسي كورتيز (وزن الذبابة للسيدات)

مالكولم ويلماكر ضد كودي هادون (وزن الديك)

البطاقة التمهيدية المبكرة