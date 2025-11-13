موعد مباراة مصر ضد الجزائر الودية والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب مصر الثاني نظيره الجزائري مساء الجمعة في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب المقررة في قطر.

وتقام بطولة كأس العرب في دولة قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بعد نجل زيدان.. الجزائر تستهدف شقيق مبابي

بعد نجل زيدان.. الجزائر تستهدف شقيق مبابي list 2 of 2 شاهد نتيجة وملخص قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر المصري end of list

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

تقام مباراة منتخب مصر والجزائر الودية غدا الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة عند الساعة الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت الجزائر، الرابعة (16:00) بتوقيت مصر، الخامسة (17:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني والجزائر الودية

ستكون مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر الودية منقولة بصورة مجانية عبر قناة:

OnTime Sports HD المصرية المفتوحة

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة عبر التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

ويتطلع منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان إلى الظهور بشكل جيد، وتقديم أداء قوي والفوز على منتخب الجزائر.

في المقابل يطمح منتخب الجزائر لتحقيق الفوز على الفراعنة والظهور بشكل جيد، إذ يملك منتخب المحليين خبرة وتجربة أكبر من منتخب مصر.

الخضر يرفعون النسق في تربص مصر استعداداً للمواجهة الودية أمام منتخب مصر #LesVerts⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/aHkUGbwLhC — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) November 12, 2025

التشكيلة المتوقعة لمصر ضد الجزائر:

حراسة المرمى: محمد عواد

محمد عواد خط الدفاع: يحيى زكريا، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، أحمد هاني

يحيى زكريا، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، أحمد هاني خط الوسط: محمد مجدي أفشة، محمد النني، أكرم توفيق

محمد مجدي أفشة، محمد النني، أكرم توفيق خط الهجوم: محمد مسعد، محمد شريف، إسلام عيسى

تشكيلة الجزائر المتوقعة ضد منتخب مصر الثاني: