نستعرض موعد المباراة الودية بين موزمبيق و"أسود الأطلس" ضمن استعدادات الأخير للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي تحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

موعد مباراة المغرب ضد موزمبيق الودية

تقام مباراة المغرب ضد موزمبيق غدا الجمعة على الملعب الكبير في مدينة طنجة.

وتنطلق صفارة البداية الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (20:00 بتوقيت المغرب).

قنوات البث المباشر لمباراة المغرب ضد موزمبيق

الرياضية المغربية (Arryadia)

وبعد مباراة موزمبيق سيخوض منتخب المغرب مواجهة ودية ثانية ضد أوغندا الثلاثاء المقبل.

ويطمح المنتخب المغربي بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي إلى تحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه سنة 1976.

تشكيلة منتخب المغرب ضد موزمبيق