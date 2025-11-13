موعد مباراة المغرب ضد موزمبيق والقنوات الناقلة
Published On 13/11/2025|
آخر تحديث: 21:37 (توقيت مكة)
نستعرض موعد المباراة الودية بين موزمبيق و"أسود الأطلس" ضمن استعدادات الأخير للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للأمم التي تحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.
موعد مباراة المغرب ضد موزمبيق الودية
تقام مباراة المغرب ضد موزمبيق غدا الجمعة على الملعب الكبير في مدينة طنجة.
وتنطلق صفارة البداية الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (20:00 بتوقيت المغرب).
قنوات البث المباشر لمباراة المغرب ضد موزمبيق
- الرياضية المغربية (Arryadia)
وبعد مباراة موزمبيق سيخوض منتخب المغرب مواجهة ودية ثانية ضد أوغندا الثلاثاء المقبل.
ويطمح المنتخب المغربي بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي إلى تحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه سنة 1976.
تشكيلة منتخب المغرب ضد موزمبيق
- في حراسة المرمى: ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي لحرار.
- مدافعون: يوسف بلعمري وأنس صلاح الدين ورومان سايس ونايف أكرد وآدم ماسينا وجواد الياميق ومحمد الشيبي ونصير مزراوي.
- لاعبو الوسط: عز الدين أوناحي ونائل العيناوي وبلال الخنوس وسفيان أمرابط وأسامة تارغالين وإسماعيل صيباري وإلياس بن صغير.
- مهاجمون: إبراهيم دياز وإلياس أخوماش وسفيان رحيمي ويوسف النصيري وحمزة إكمان وأيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي وشمس الدين طالبي وسفيان ديوب.
المصدر: الجزيرة + وكالات